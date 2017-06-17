Робот Бакстер угадал исход матча Россия — Новая Зеландия на КК-2017
Сборная России победила команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017.
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Встреча проходила в
Робот Бакстер, который накануне попробовал себя в роли футбольного предсказателя на Робостанции на ВДНХ, угадал результат первого матча. Перед началом игры Бакстер выбрал листочек, на котором значилась победа сборной России.
21 июня сборная России во втором туре группового этапа сыграет с командой Португалии, а Новая Зеландия — с Мексикой.
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|17 Июня, 18:00
|Зрители 50251
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Россия
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Новая Зеландия
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Вильмар Рольдан (Колумбия)
|Боковой судья
|Александр Гусман (Колумбия)
|Боковой судья
|Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти