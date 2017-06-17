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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.

Робот Бакстер, который накануне попробовал себя в роли футбольного предсказателя на Робостанции на ВДНХ, угадал результат первого матча. Перед началом игры Бакстер выбрал листочек, на котором значилась победа сборной России.

21 июня сборная России во втором туре группового этапа сыграет с командой Португалии, а Новая Зеландия — с Мексикой.