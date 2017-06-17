Черчесов — Смолову: Первый шаг в английскую премьер-лигу?
После победы над Новой Зеландией главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард команды Федор Смолов вынуждены были говорить сразу на двух языках.
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Видимо, что-то случилось...
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Около 15 минут одна из сотрудниц стадиона тщетно проверяла звук. «Переводчики, досчитайте до десяти, если слышите меня», — повторяла она, но в ответ была тишина.
В зал для
— Самое важное то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, — начал Смолов. — Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Первый шаг сделан. Надеюсь, что болельщики рады.
Тут выяснилось, что перевода нет, на что указали иностранные коллеги. Черчесов предложить говорить на английском. Смолов его поддержал.
— Всегда хорошо выигрывать на крупных турнирах, — вновь начал форвард на иностранном языке. — Для нас важно, чтобы все болельщики влюбились в национальную сборную.
Черчесов не удержался и пошутил:
— Это первый шаг в английскую
В этот момент переводчики, наконец, включились, а Смолов
— Понятно, что это первый матч, — продолжил Черчесов. — Понятно, что это большой турнир, ажиотаж, наша команда должна была выиграть… Но мы готовились по своей программе, добились результата. И местами показывали хорошую игру.
— Местами? Хороших мест было больше?
— Больше. Немножко не так сыграли, как планировали. Но игра была цельная, и не было моментов, когда она выпадала. Играли против чемпиона своего континента. Темп выдержали. А все делать так, как хочется, невозможно.
— Реализацией недовольны?
— Было напряжение, когда первые три момента завершились выносом мяча из пустых ворот. Но потом мы забили гол. Никто никогда не реализует все моменты.
— Вы довольны состоянием газона?
— Поле хорошего уровня. То, что сделали организаторы — это большое дело. Сегодня реально был хороший матч, кулисы, результат. Все отлично.
— Ваше впечатление от сборной Новой Зеландии?
— Это молодая команда, которая играет в то, во что умеет играть. И мы знали, что будут длинные передачи, борьба за подбор мяча. Нашей задачей было сыграть сконцентрировано и нивелировать их сильные стороны. Новозеландцы мне понравились.
— На матче присутствовал Президент России. Дополнительный стимул?
— Когда высший руководитель приветствует, это, с одной стороны, дополнительный плюс, а с другой стороны, дополнительная ответственность.
— Эта победа снимет давление с российской команды?
— Давление — это медицинский термин. Я это слышу третий день уже. Никакого давления нет. Мы профессионально готовились и профессионально сыграли.
— Все ли закончили матч здоровыми?
— Ерохина поменяли
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— У нас нет возможности регулярно играть против
— Можно ли назвать сборную России фаворитом Кубка конфедераций после такой победы?
— О фаворитах говорить рано, ведь проведена лишь одна игра. У России есть преимущество родных стен, болельщики создали отличную атмосферу. При таких болельщиках Россия может хорошо выступить на Кубке конфедераций.
— Кого выделите в составе сборной России?
— Все игроки были хорошими, но Смолов — это человек, которого надо отметить особо. Он очень здорово сыграл. Но у России в целом организованная дисциплинированная команда, у футболистов огонь в глазах.
— Вас сравнивают с Жозе Моуринью. А с кем вы бы сравнили Станислава Черчесова?
— Не хочу сравнивать. Могу лишь сказать, что очень сильно уважаю его. Я давно слежу за сборной России, и могу сказать: игра вашей команды улучшается. Знаю, что тренеру тяжело справляться с давлением, но у него это получается. Он сделал очень хорошую команду — умную, быструю.
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|17 Июня, 18:00
|Зрители 50251
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Россия
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Новая Зеландия
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Вильмар Рольдан (Колумбия)
|Боковой судья
|Александр Гусман (Колумбия)
|Боковой судья
|Кристиан де ла Крус (Колумбия)
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