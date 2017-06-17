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Около 15 минут одна из сотрудниц стадиона тщетно проверяла звук. «Переводчики, досчитайте до десяти, если слышите меня», — повторяла она, но в ответ была тишина.

В зал для пресс-конференций вошли нападающий сборной России Федор Смолов и главный тренер Станислав Черчесов. Девушка все еще сидела на их месте, но была вынуждена идти. Встреча с журналистами началась. Первым слово взял футболист:

— Самое важное то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, — начал Смолов. — Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Первый шаг сделан. Надеюсь, что болельщики рады.

Тут выяснилось, что перевода нет, на что указали иностранные коллеги. Черчесов предложить говорить на английском. Смолов его поддержал.

— Всегда хорошо выигрывать на крупных турнирах, — вновь начал форвард на иностранном языке. — Для нас важно, чтобы все болельщики влюбились в национальную сборную.

Черчесов не удержался и пошутил:

— Это первый шаг в английскую премьер-лигу, да?

В этот момент переводчики, наконец, включились, а Смолов почему-то ушел. Дальше от журналистов отстреливался один тренер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> Слова Федора Смолова и Станислава Черчесова на пресс-конференции после <a href="https://twitter.com/hashtag/RUSNZL?src=hash">#RUSNZL</a> понятны и без перевода! <a href="https://t.co/VTOKOfMwnd">pic.twitter.com/VTOKOfMwnd</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/876125739707490305">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Понятно, что это первый матч, — продолжил Черчесов. — Понятно, что это большой турнир, ажиотаж, наша команда должна была выиграть… Но мы готовились по своей программе, добились результата. И местами показывали хорошую игру.

— Местами? Хороших мест было больше?

— Больше. Немножко не так сыграли, как планировали. Но игра была цельная, и не было моментов, когда она выпадала. Играли против чемпиона своего континента. Темп выдержали. А все делать так, как хочется, невозможно.

— Реализацией недовольны?

— Было напряжение, когда первые три момента завершились выносом мяча из пустых ворот. Но потом мы забили гол. Никто никогда не реализует все моменты.

— Вы довольны состоянием газона?

— Поле хорошего уровня. То, что сделали организаторы — это большое дело. Сегодня реально был хороший матч, кулисы, результат. Все отлично.

— Ваше впечатление от сборной Новой Зеландии?

— Это молодая команда, которая играет в то, во что умеет играть. И мы знали, что будут длинные передачи, борьба за подбор мяча. Нашей задачей было сыграть сконцентрировано и нивелировать их сильные стороны. Новозеландцы мне понравились.

— На матче присутствовал Президент России. Дополнительный стимул?

— Когда высший руководитель приветствует, это, с одной стороны, дополнительный плюс, а с другой стороны, дополнительная ответственность.

— Эта победа снимет давление с российской команды?

— Давление — это медицинский термин. Я это слышу третий день уже. Никакого давления нет. Мы профессионально готовились и профессионально сыграли.

— Все ли закончили матч здоровыми?

— Ерохина поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как он будет готов к следующему матчу. Турнир краткосрочный, все надо просчитывать, у нас нет основного состава — в этом плане мы flexible (гибкие. — Прим. «СЭ»), как это по-русски? Все готовы, все хотят играть.

Энтони ХАДСОН: «В СБОРНОЙ РОССИИ ВЫДЕЛЮ СМОЛОВА»

— У нас нет возможности регулярно играть против топ-команд, так что это невероятный опыт для нас, — сказал главный тренер сборной Новой Зеландии. — Мы хотели большего, но проиграли 0:2. Хочу отметить, что у России очень-очень сильная команда, и мы хорошо смотрелись на ее фоне. Трудно играть против целой нации на большом стадионе. Доволен тем, что мы показали боевой дух, хотя могли бы действовать более агрессивно.

— Можно ли назвать сборную России фаворитом Кубка конфедераций после такой победы?

— О фаворитах говорить рано, ведь проведена лишь одна игра. У России есть преимущество родных стен, болельщики создали отличную атмосферу. При таких болельщиках Россия может хорошо выступить на Кубке конфедераций.

— Кого выделите в составе сборной России?

— Все игроки были хорошими, но Смолов — это человек, которого надо отметить особо. Он очень здорово сыграл. Но у России в целом организованная дисциплинированная команда, у футболистов огонь в глазах.

— Вас сравнивают с Жозе Моуринью. А с кем вы бы сравнили Станислава Черчесова?

— Не хочу сравнивать. Могу лишь сказать, что очень сильно уважаю его. Я давно слежу за сборной России, и могу сказать: игра вашей команды улучшается. Знаю, что тренеру тяжело справляться с давлением, но у него это получается. Он сделал очень хорошую команду — умную, быструю.