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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106959/
17 июня 2017, 22:12 | Спорт-Экспресс

Черчесов — Смолову: Первый шаг в английскую премьер-лигу?

После победы над Новой Зеландией главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард команды Федор Смолов вынуждены были говорить сразу на двух языках.

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Около 15 минут одна из сотрудниц стадиона тщетно проверяла звук. «Переводчики, досчитайте до десяти, если слышите меня», — повторяла она, но в ответ была тишина.

В зал для пресс-конференций вошли нападающий сборной России Федор Смолов и главный тренер Станислав Черчесов. Девушка все еще сидела на их месте, но была вынуждена идти. Встреча с журналистами началась. Первым слово взял футболист:

— Самое важное то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, — начал Смолов. — Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Первый шаг сделан. Надеюсь, что болельщики рады.

Тут выяснилось, что перевода нет, на что указали иностранные коллеги. Черчесов предложить говорить на английском. Смолов его поддержал.

— Всегда хорошо выигрывать на крупных турнирах, — вновь начал форвард на иностранном языке. — Для нас важно, чтобы все болельщики влюбились в национальную сборную.

Черчесов не удержался и пошутил:

— Это первый шаг в английскую премьер-лигу, да?

В этот момент переводчики, наконец, включились, а Смолов почему-то ушел. Дальше от журналистов отстреливался один тренер.

— Понятно, что это первый матч, — продолжил Черчесов. — Понятно, что это большой турнир, ажиотаж, наша команда должна была выиграть… Но мы готовились по своей программе, добились результата. И местами показывали хорошую игру.

— Местами? Хороших мест было больше?

— Больше. Немножко не так сыграли, как планировали. Но игра была цельная, и не было моментов, когда она выпадала. Играли против чемпиона своего континента. Темп выдержали. А все делать так, как хочется, невозможно.

— Реализацией недовольны?

— Было напряжение, когда первые три момента завершились выносом мяча из пустых ворот. Но потом мы забили гол. Никто никогда не реализует все моменты.

— Вы довольны состоянием газона?

— Поле хорошего уровня. То, что сделали организаторы — это большое дело. Сегодня реально был хороший матч, кулисы, результат. Все отлично.

— Ваше впечатление от сборной Новой Зеландии?

— Это молодая команда, которая играет в то, во что умеет играть. И мы знали, что будут длинные передачи, борьба за подбор мяча. Нашей задачей было сыграть сконцентрировано и нивелировать их сильные стороны. Новозеландцы мне понравились.

— На матче присутствовал Президент России. Дополнительный стимул?

— Когда высший руководитель приветствует, это, с одной стороны, дополнительный плюс, а с другой стороны, дополнительная ответственность.

— Эта победа снимет давление с российской команды?

— Давление — это медицинский термин. Я это слышу третий день уже. Никакого давления нет. Мы профессионально готовились и профессионально сыграли.

— Все ли закончили матч здоровыми?

— Ерохина поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как он будет готов к следующему матчу. Турнир краткосрочный, все надо просчитывать, у нас нет основного состава — в этом плане мы flexible (гибкие. — Прим. «СЭ»), как это по-русски? Все готовы, все хотят играть.

Энтони ХАДСОН: «В СБОРНОЙ РОССИИ ВЫДЕЛЮ СМОЛОВА»

— У нас нет возможности регулярно играть против топ-команд, так что это невероятный опыт для нас, — сказал главный тренер сборной Новой Зеландии. — Мы хотели большего, но проиграли 0:2. Хочу отметить, что у России очень-очень сильная команда, и мы хорошо смотрелись на ее фоне. Трудно играть против целой нации на большом стадионе. Доволен тем, что мы показали боевой дух, хотя могли бы действовать более агрессивно.

— Можно ли назвать сборную России фаворитом Кубка конфедераций после такой победы?

— О фаворитах говорить рано, ведь проведена лишь одна игра. У России есть преимущество родных стен, болельщики создали отличную атмосферу. При таких болельщиках Россия может хорошо выступить на Кубке конфедераций.

— Кого выделите в составе сборной России?

— Все игроки были хорошими, но Смолов — это человек, которого надо отметить особо. Он очень здорово сыграл. Но у России в целом организованная дисциплинированная команда, у футболистов огонь в глазах.

— Вас сравнивают с Жозе Моуринью. А с кем вы бы сравнили Станислава Черчесова?

— Не хочу сравнивать. Могу лишь сказать, что очень сильно уважаю его. Я давно слежу за сборной России, и могу сказать: игра вашей команды улучшается. Знаю, что тренеру тяжело справляться с давлением, но у него это получается. Он сделал очень хорошую команду — умную, быструю.
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17 Июня, 18:00 Зрители 50251 Группа A Санкт-Петербург Арена
Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Энтони Хадсон
Голы
31′ Майкл Боксалл 5
69′ Федор Смолов 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Самедов 19
Юрий Жирков 18
Александр Головин 17
Денис Глушаков 8
77′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Тарасов 22
64′ Дмитрий Полоз 7
Александр Бухаров 11
90′ Федор Смолов 9
Алексей Миранчук 15
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл МакГлинчи
14 Райан Томас
9 Крис Вуд (к)
18 Кип Колви 83′
13 Монти Паттерсон
11 Марко Рохас 71′
10 Шейн Смелц
7 Коста Барбароузес 61′
6 Билл Туилома
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
14 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
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Вошел в игру
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