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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106949/
17 июня 2017, 22:04 | ТАСС

Самедов: Сборная России уверенно обыграла новозеландцев на Кубке конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала уверенную победу над новозеландцами в стартовом матче Кубка конфедераций. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник сборной России Александр Самедов.

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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций.

«Не могу сказать, что мандражировали, но все-таки первая игра, важный турнир, хотелось порадовать болельщиков. Не могли долго забить первый мяч, хотя моменты были. Победа за нами, я думаю, уверенно», — отметил Самедов.

Самедов ассистировал Федору Смолову, когда тот забивал второй мяч. «Это обычная комбинация, Федя отдал пас вправо, я прострелил, а он забил», — сказал Самедов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия — Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика — Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).
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