Самедов: Сборная России уверенно обыграла новозеландцев на Кубке конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала уверенную победу над новозеландцами в стартовом матче Кубка конфедераций. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник сборной России Александр Самедов.
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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций.
«Не могу сказать, что мандражировали, но
Самедов ассистировал Федору Смолову, когда тот забивал второй мяч. «Это обычная комбинация, Федя отдал пас вправо, я прострелил, а он забил», — сказал Самедов.
В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия — Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика — Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).
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