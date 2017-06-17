Ерохин: Голеностопчик подвернул. Не помню, с кем столкнулся, я не злопамятный

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0. Ерохин был заменен на 77-й минуте из-за микроповреждения.

«На тренировке получил повреждение — голеностопчик подвернул. Уже не помню, с кем столкнулся. Я не злопамятный.

Есть ли шанс поправиться к матчу с Португалией? Думаю, что да, — передает слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.