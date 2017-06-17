Ерохин: Голеностопчик подвернул. Не помню, с кем столкнулся, я не злопамятный
Полузащитник сборной России Александр Ерохин после победы над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017 рассказал о своем состоянии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/16
Встреча проходила в
«На тренировке получил повреждение — голеностопчик подвернул. Уже не помню, с кем столкнулся. Я не злопамятный.
Есть ли шанс поправиться к матчу с Португалией? Думаю, что да, — передает слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter