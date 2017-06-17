Как русский таксист обманул чилийца
Корреспондент «СЭ» нашел чилийского журналиста, заплатившего за такси от аэропорта «Домодедово» до центра Москвы аж 50 тысяч рублей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Как оказалось, журналист Radio ADN Диего Саес Миранда, которого нечестный таксист довез от «Домодедово» до отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной, сфотографировал и водителя, и регистрационный номер автомобиля.
Это помогло в розыске мошенника. Кроме того, чилиец высоко оценил работу московской полиции, которая очень оперативно разыскала таксиста.
— Я в первый раз в России, — рассказал радиожурналист. — Понятия не имел, сколько стоит рубль. Уже отдал таксисту деньги, когда друг сообщил мне с помощью sms, каков курс. Посчитал на телефоне — и ужаснулся. Понимаю, что таксисты везде немного обманывают клиентов, но не в такой же степени! Почти за тысячу долларов он мог бы меня, наверное, до Испании довезти. Авиабилет до Африки столько стоит.
— Вы заранее не обговаривали стоимость проезда?
— Нет. Бывал и в США, и в Мексике. Машина стояла в очереди такси. Я же привык доверять официальной службе.
— Когда вы поняли, что вас нагло надули?
— К счастью, еще в автомобиле. Потребовал вернуть деньги, но водитель «Мерседеса» заявил, что это обслуживание
— Деньги вернули?
— Да. Вчера у нас была очная ставка. «Хотите, чтобы мы его посадили?» — спросили у меня. «Пусть отдаст деньги», — ответил. Таксист, кстати, всячески извинялся, говорил, что допустил страшную ошибку и даже выразил готовность возить меня бесплатно, но я не пожелал с ним разговаривать. В свою очередь полицейские предложили приставить ко мне охрану, которая сопровождала бы повсюду на протяжении всего Кубка конфедераций. Сказал, что в этом абсолютно нет никакой нужды. Сегодня же, в субботу, позвонил из посольства Чили: «У вас все в порядке?». Опомнились спустя два дня….
Ранее таксист дал свои объяснения: он подумал, что это чаевые.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter