Как русский таксист обманул чилийца

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Как оказалось, журналист Radio ADN Диего Саес Миранда, которого нечестный таксист довез от «Домодедово» до отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной, сфотографировал и водителя, и регистрационный номер автомобиля.

Это помогло в розыске мошенника. Кроме того, чилиец высоко оценил работу московской полиции, которая очень оперативно разыскала таксиста.

— Я в первый раз в России, — рассказал радиожурналист. — Понятия не имел, сколько стоит рубль. Уже отдал таксисту деньги, когда друг сообщил мне с помощью sms, каков курс. Посчитал на телефоне — и ужаснулся. Понимаю, что таксисты везде немного обманывают клиентов, но не в такой же степени! Почти за тысячу долларов он мог бы меня, наверное, до Испании довезти. Авиабилет до Африки столько стоит.

— Вы заранее не обговаривали стоимость проезда?

— Нет. Бывал и в США, и в Мексике. Машина стояла в очереди такси. Я же привык доверять официальной службе.

— Когда вы поняли, что вас нагло надули?

— К счастью, еще в автомобиле. Потребовал вернуть деньги, но водитель «Мерседеса» заявил, что это обслуживание VIP-гостей. Отсюда, мол, и столь высокая цена. Тогда я обратился к персоналу гостиницы, который тотчас вызвал полицию. Позже со мной связались и прислали фото, на котором я узнал мошенника.

— Деньги вернули?

— Да. Вчера у нас была очная ставка. «Хотите, чтобы мы его посадили?» — спросили у меня. «Пусть отдаст деньги», — ответил. Таксист, кстати, всячески извинялся, говорил, что допустил страшную ошибку и даже выразил готовность возить меня бесплатно, но я не пожелал с ним разговаривать. В свою очередь полицейские предложили приставить ко мне охрану, которая сопровождала бы повсюду на протяжении всего Кубка конфедераций. Сказал, что в этом абсолютно нет никакой нужды. Сегодня же, в субботу, позвонил из посольства Чили: «У вас все в порядке?». Опомнились спустя два дня….

Ранее таксист дал свои объяснения: он подумал, что это чаевые.