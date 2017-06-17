Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30106886/
17 июня 2017, 21:59 | Спорт-Экспресс

Как русский таксист обманул чилийца

Корреспондент «СЭ» нашел чилийского журналиста, заплатившего за такси от аэропорта «Домодедово» до центра Москвы аж 50 тысяч рублей.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Как оказалось, журналист Radio ADN Диего Саес Миранда, которого нечестный таксист довез от «Домодедово» до отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной, сфотографировал и водителя, и регистрационный номер автомобиля.

Это помогло в розыске мошенника. Кроме того, чилиец высоко оценил работу московской полиции, которая очень оперативно разыскала таксиста.

— Я в первый раз в России, — рассказал радиожурналист. — Понятия не имел, сколько стоит рубль. Уже отдал таксисту деньги, когда друг сообщил мне с помощью sms, каков курс. Посчитал на телефоне — и ужаснулся. Понимаю, что таксисты везде немного обманывают клиентов, но не в такой же степени! Почти за тысячу долларов он мог бы меня, наверное, до Испании довезти. Авиабилет до Африки столько стоит.

— Вы заранее не обговаривали стоимость проезда?

— Нет. Бывал и в США, и в Мексике. Машина стояла в очереди такси. Я же привык доверять официальной службе.

— Когда вы поняли, что вас нагло надули?

— К счастью, еще в автомобиле. Потребовал вернуть деньги, но водитель «Мерседеса» заявил, что это обслуживание VIP-гостей. Отсюда, мол, и столь высокая цена. Тогда я обратился к персоналу гостиницы, который тотчас вызвал полицию. Позже со мной связались и прислали фото, на котором я узнал мошенника.

— Деньги вернули?

— Да. Вчера у нас была очная ставка. «Хотите, чтобы мы его посадили?» — спросили у меня. «Пусть отдаст деньги», — ответил. Таксист, кстати, всячески извинялся, говорил, что допустил страшную ошибку и даже выразил готовность возить меня бесплатно, но я не пожелал с ним разговаривать. В свою очередь полицейские предложили приставить ко мне охрану, которая сопровождала бы повсюду на протяжении всего Кубка конфедераций. Сказал, что в этом абсолютно нет никакой нужды. Сегодня же, в субботу, позвонил из посольства Чили: «У вас все в порядке?». Опомнились спустя два дня….

Ранее таксист дал свои объяснения: он подумал, что это чаевые.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?