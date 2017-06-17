Тренер сборной Мексики по футболу признался, что впечатлен культурой Татарстана

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«Мы уже пять дней в Казани и, прежде всего, были сосредоточены на тренировках, на подготовке к Кубку конфедераций. Но некоторые имели возможность посмотреть немного город, кто-то делал пробежку по городу. Мы понимаем, что русская культура очень богатая, особенно культура Татарстана нас впечатляет, как я понимаю, некоторые памятники включены в мировое наследие. Но сейчас мы сосредоточены прежде всего на подготовке», — сказал он.

В воскресенье мексиканская сборная проведет первый матч на турнире — против команды Португалии (начало — 18:00 мск). Также в группе А выступят сборные России и Новой Зеландии.