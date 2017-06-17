Тренер сборной Мексики по футболу признался, что впечатлен культурой Татарстана
КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Члены сборной Мексики по футболу впечатлены культурой Республики Татарстан. Об этом на
пресс-конференции заявил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.
«Мы уже пять дней в Казани и, прежде всего, были сосредоточены на тренировках, на подготовке к Кубку конфедераций. Но некоторые имели возможность посмотреть немного город,
В воскресенье мексиканская сборная проведет первый матч на турнире — против команды Португалии (начало — 18:00 мск). Также в группе А выступят сборные России и Новой Зеландии.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах — Москве,
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