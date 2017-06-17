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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106875/
17 июня 2017, 21:55 | ТАСС

Тренер сборной Мексики по футболу признался, что впечатлен культурой Татарстана

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Члены сборной Мексики по футболу впечатлены культурой Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

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«Мы уже пять дней в Казани и, прежде всего, были сосредоточены на тренировках, на подготовке к Кубку конфедераций. Но некоторые имели возможность посмотреть немного город, кто-то делал пробежку по городу. Мы понимаем, что русская культура очень богатая, особенно культура Татарстана нас впечатляет, как я понимаю, некоторые памятники включены в мировое наследие. Но сейчас мы сосредоточены прежде всего на подготовке», — сказал он.

В воскресенье мексиканская сборная проведет первый матч на турнире — против команды Португалии (начало — 18:00 мск). Также в группе А выступят сборные России и Новой Зеландии.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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