Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.

«Мы победили — это самое главное. Правильно настроились на игру. Мы хотели оставить Новую Зеландию без мяча и не дать им разыгрывать комбинации. Они даже особо и не пытались комбинировать и играли верхом. Любая победа идёт на пользу команде, будем стараться в каждом матче побеждать. Нам было без разницы — новый стадион или нет. Что касается газона, то он неплохой, но и не идеальный — более-менее нормально. Он новый и ещё не прижился, со временем будет лучше.



Перед матчем с Португалией мы не зацикливаемся на Криштиану Роналду, в сборной Португалии много хороших игроков. Это будет интересная встреча, играть будем организованно.



Об интересе со стороны иностранных клубов я не думаю. Я нахожусь в сборной России, и все мысли только о сборной, сконцентрирован на её игре.



Мне показалось, что в эпизоде с Полозом и вратарём соперника не было пенальти. Сначала вроде вратарь сыграл в мяч, а потом уже попал по Полозу», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.