Мутко: Протекающая крыша и сломавшийся лифт? С каждой игрой всё будет лучше
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал технические проблемы, возникшие во время матча открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/17
«Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете журналистов, которые писали что в Сочи карниз упал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Июня, 18:00
|Зрители 50251
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Россия
|
2:0
Первый тайм: 1:0
|Новая Зеландия
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Вильмар Рольдан (Колумбия)
|Боковой судья
|Александр Гусман (Колумбия)
|Боковой судья
|Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти