Мутко: Протекающая крыша и сломавшийся лифт? С каждой игрой всё будет лучше

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«Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете журналистов, которые писали что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется на арене в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются. С каждой игрой все будет в лучшем ракурсе», — передает слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.