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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106815/
17 июня 2017, 21:45 | Спорт-Экспресс

Смолов — 6,5 за гол и старание

«СЭ» детально разобрал первый матч команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций.

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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 6,0. Больших проблем для него новозеландцы не создали. Выручил после плотного удара Томаса из-за штрафной.

ДЖИКИЯ — 6,0. Надежно сыграл в обороне и регулярно подключался к атакам. После его удара из-за штрафной Маринович с большим трудом перевел мяч на угловой.

ВАСИН — 6,0. Создал первый опасный момент у ворот Новой Зеландии. После его удара головой мяч попал в штангу и отскочил в пустые ворота, но «белых» спас защитник.

КУДРЯШОВ — 6,0. Хорошо страховал партнеров. Выигрывал борьбу.

САМЕДОВ — 6,5. Сделал множество передач в штрафную с правого фланга. Одна из них завершилась голом Смолова.

ЕРОХИН — 6,0. Иногда передерживал мяч в центре поля. Начал атаку, завершившуюся автоголом Боксалла: сначала поучаствовал в коллективном отборе, а потом отдал классный пас вперед. Имел стопроцентный шанс забить в начале второго тайма, но не переиграл Мариновича.

ГЛУШАКОВ — 6,5. Мог стать автором первого гола турнироа, но Боксалл срезал мяч в свои ворота. Регулярно раздавал отличные передачи в развитие атаки.

ГОЛОВИН — 6,5. На первых минутах отметился отменным дальним ударом, который Маринович парировал с большим трудом. Классно разгонял атаки сборной.

ЖИРКОВ — 6,0. Активно действовал по всей бровке. Поучаствовал в коллективном прессинге перед автоголом Боксалла. Вынес мяч из пустых ворот после удара Смита в конце игры.

ПОЛОЗ — 6,5. Хорошо использовал свою скорость. В первом тайме убежал один на один с Мариновичем, был сбит, но пенальти почему-то не назначили. Два отличных шанса забить гол, однако в первом случае мяч с линии вынес защитник, а во втором новозеландцев спас вратарь. Здорово ассистировал Глушакову в моменте с голом.

СМОЛОВ — 6,5. Был нацелен на гол, но постоянно попадал в офсайд. В конце первого тайма единолично создал момент, но не попал в дальний угол. Во второй половине забил важнейший гол — причем в том эпизоде Смолов и начал, и завершил атаку.

БУХАРОВ — 6,0. Вышел на замену во втором тайме и продуктивно провел свой отрезок. Отвлек на себя защитников в моменте с голом Смолова. Позже мог отличиться сам, но не успел замкнуть прострел.

ТАРАСОВ — 6,0. Заменил Ерохина в конце второго тайма и погоды не испортил.

МИРАНЧУК — б/о.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

МАРИНОВИЧ — 6,5. Несколько раз здорово выручил «белых». В пропущенных мячах не виноват.

КОЛВИ — 5,0. С его потери началась первая голевая атака сборной России.

БОКСАЛЛ — 4,5. Причастен к обоим голам в ворота Новой Зеландии — сначала срезал мяч в створ после отскока от штанги, а потом отвлекся на Бухарова и не смог помешать Смолову.

ДЮРАНТ — 5,0. Хорошо выглядел в верховых единоборствах, но причастен к коллективным ошибкам новозеландской обороны, завершившихся двумя голами.

СМИТ — 5,0. Вынес мяч из пустых ворот после удара Полоза, но не успел догнать Глушакова в моменте с первым голом. Отметился опаснейшим ударом по воротам Акинфеева во втором тайме.

УИНН — 5,5. Действовал достаточно жестко. Смело шел в борьбу.

БАРБАРОУЗЕС — 5,5. Создал самый острый момент Новой Зеландии в первом тайме, но его передачу никто не успел замкнуть. В дальнейшем воротам Акинфеева не угрожал и был заменен на Туилому.

ТОМАС — 5,0. Хорошо отрабатывал в обороне, помешал Смолову пробить с убойной позиции в начале второго тайма, но потом смазал впечатление от своей игры — не стал атаковать Смолова в центре поля в моменте со вторым голом.

МАКГЛИНЧИ — 5,5. Вынес из пустых ворот после удара Васина.

РОХАС — 5,5. В первом тайме старался разгонять атаки за счет индивидуальных проходов, но без особого успеха.

ВУД — 5,5. Удар со штрафного в первом тайме — едва ли не единственное более-менее опасное действие Вуда.

ТУИЛОМА — 5,0. Вышел на замену во втором тайме, ничем интересным не запомнился.

СМЕЛЦ — 5,0. Появился на поле при счете 2:0 в пользу сборной России и не помог новозеландцам вернуться в игру.

ПАТТЕРСОН — б/о.
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17 Июня, 18:00 Зрители 50251 Группа A Санкт-Петербург Арена
Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Энтони Хадсон
Голы
31′ Майкл Боксалл 5
69′ Федор Смолов 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Самедов 19
Юрий Жирков 18
Александр Головин 17
Денис Глушаков 8
77′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Тарасов 22
64′ Дмитрий Полоз 7
Александр Бухаров 11
90′ Федор Смолов 9
Алексей Миранчук 15
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл МакГлинчи
14 Райан Томас
9 Крис Вуд (к)
18 Кип Колви 83′
13 Монти Паттерсон
11 Марко Рохас 71′
10 Шейн Смелц
7 Коста Барбароузес 61′
6 Билл Туилома
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
14 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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