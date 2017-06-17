Смолов — 6,5 за гол и старание
«СЭ» детально разобрал первый матч команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций.
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РОССИЯ
АКИНФЕЕВ — 6,0. Больших проблем для него новозеландцы не создали. Выручил после плотного удара Томаса
ДЖИКИЯ — 6,0. Надежно сыграл в обороне и регулярно подключался к атакам. После его удара
ВАСИН — 6,0. Создал первый опасный момент у ворот Новой Зеландии. После его удара головой мяч попал в штангу и отскочил в пустые ворота, но «белых» спас защитник.
КУДРЯШОВ — 6,0. Хорошо страховал партнеров. Выигрывал борьбу.
САМЕДОВ — 6,5. Сделал множество передач в штрафную с правого фланга. Одна из них завершилась голом Смолова.
ЕРОХИН — 6,0. Иногда передерживал мяч в центре поля. Начал атаку, завершившуюся автоголом Боксалла: сначала поучаствовал в коллективном отборе, а потом отдал классный пас вперед. Имел стопроцентный шанс забить в начале второго тайма, но не переиграл Мариновича.
ГЛУШАКОВ — 6,5. Мог стать автором первого гола турнироа, но Боксалл срезал мяч в свои ворота. Регулярно раздавал отличные передачи в развитие атаки.
ГОЛОВИН — 6,5. На первых минутах отметился отменным дальним ударом, который Маринович парировал с большим трудом. Классно разгонял атаки сборной.
ЖИРКОВ — 6,0. Активно действовал по всей бровке. Поучаствовал в коллективном прессинге перед автоголом Боксалла. Вынес мяч из пустых ворот после удара Смита в конце игры.
ПОЛОЗ — 6,5. Хорошо использовал свою скорость. В первом тайме убежал один на один с Мариновичем, был сбит, но пенальти
СМОЛОВ — 6,5. Был нацелен на гол, но постоянно попадал в офсайд. В конце первого тайма единолично создал момент, но не попал в дальний угол. Во второй половине забил важнейший гол — причем в том эпизоде Смолов и начал, и завершил атаку.
БУХАРОВ — 6,0. Вышел на замену во втором тайме и продуктивно провел свой отрезок. Отвлек на себя защитников в моменте с голом Смолова. Позже мог отличиться сам, но не успел замкнуть прострел.
ТАРАСОВ — 6,0. Заменил Ерохина в конце второго тайма и погоды не испортил.
МИРАНЧУК — б/о.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
МАРИНОВИЧ — 6,5. Несколько раз здорово выручил «белых». В пропущенных мячах не виноват.
КОЛВИ — 5,0. С его потери началась первая голевая атака сборной России.
БОКСАЛЛ — 4,5. Причастен к обоим голам в ворота Новой Зеландии — сначала срезал мяч в створ после отскока от штанги, а потом отвлекся на Бухарова и не смог помешать Смолову.
ДЮРАНТ — 5,0. Хорошо выглядел в верховых единоборствах, но причастен к коллективным ошибкам новозеландской обороны, завершившихся двумя голами.
СМИТ — 5,0. Вынес мяч из пустых ворот после удара Полоза, но не успел догнать Глушакова в моменте с первым голом. Отметился опаснейшим ударом по воротам Акинфеева во втором тайме.
УИНН — 5,5. Действовал достаточно жестко. Смело шел в борьбу.
БАРБАРОУЗЕС — 5,5. Создал самый острый момент Новой Зеландии в первом тайме, но его передачу никто не успел замкнуть. В дальнейшем воротам Акинфеева не угрожал и был заменен на Туилому.
ТОМАС — 5,0. Хорошо отрабатывал в обороне, помешал Смолову пробить с убойной позиции в начале второго тайма, но потом смазал впечатление от своей игры — не стал атаковать Смолова в центре поля в моменте со вторым голом.
МАКГЛИНЧИ — 5,5. Вынес из пустых ворот после удара Васина.
РОХАС — 5,5. В первом тайме старался разгонять атаки за счет индивидуальных проходов, но без особого успеха.
ВУД — 5,5. Удар со штрафного в первом тайме — едва ли не единственное
ТУИЛОМА — 5,0. Вышел на замену во втором тайме, ничем интересным не запомнился.
СМЕЛЦ — 5,0. Появился на поле при счете 2:0 в пользу сборной России и не помог новозеландцам вернуться в игру.
ПАТТЕРСОН — б/о.
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|17 Июня, 18:00
|Зрители 50251
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Россия
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Новая Зеландия
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Вильмар Рольдан (Колумбия)
|Боковой судья
|Александр Гусман (Колумбия)
|Боковой судья
|Кристиан де ла Крус (Колумбия)
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