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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 6,0. Больших проблем для него новозеландцы не создали. Выручил после плотного удара Томаса из-за штрафной.

ДЖИКИЯ — 6,0. Надежно сыграл в обороне и регулярно подключался к атакам. После его удара из-за штрафной Маринович с большим трудом перевел мяч на угловой.

ВАСИН — 6,0. Создал первый опасный момент у ворот Новой Зеландии. После его удара головой мяч попал в штангу и отскочил в пустые ворота, но «белых» спас защитник.

КУДРЯШОВ — 6,0. Хорошо страховал партнеров. Выигрывал борьбу.

САМЕДОВ — 6,5. Сделал множество передач в штрафную с правого фланга. Одна из них завершилась голом Смолова.

ЕРОХИН — 6,0. Иногда передерживал мяч в центре поля. Начал атаку, завершившуюся автоголом Боксалла: сначала поучаствовал в коллективном отборе, а потом отдал классный пас вперед. Имел стопроцентный шанс забить в начале второго тайма, но не переиграл Мариновича.

ГЛУШАКОВ — 6,5. Мог стать автором первого гола турнироа, но Боксалл срезал мяч в свои ворота. Регулярно раздавал отличные передачи в развитие атаки.

ГОЛОВИН — 6,5. На первых минутах отметился отменным дальним ударом, который Маринович парировал с большим трудом. Классно разгонял атаки сборной.

ЖИРКОВ — 6,0. Активно действовал по всей бровке. Поучаствовал в коллективном прессинге перед автоголом Боксалла. Вынес мяч из пустых ворот после удара Смита в конце игры.

ПОЛОЗ — 6,5. Хорошо использовал свою скорость. В первом тайме убежал один на один с Мариновичем, был сбит, но пенальти почему-то не назначили. Два отличных шанса забить гол, однако в первом случае мяч с линии вынес защитник, а во втором новозеландцев спас вратарь. Здорово ассистировал Глушакову в моменте с голом.

СМОЛОВ — 6,5. Был нацелен на гол, но постоянно попадал в офсайд. В конце первого тайма единолично создал момент, но не попал в дальний угол. Во второй половине забил важнейший гол — причем в том эпизоде Смолов и начал, и завершил атаку.

БУХАРОВ — 6,0. Вышел на замену во втором тайме и продуктивно провел свой отрезок. Отвлек на себя защитников в моменте с голом Смолова. Позже мог отличиться сам, но не успел замкнуть прострел.

ТАРАСОВ — 6,0. Заменил Ерохина в конце второго тайма и погоды не испортил.

МИРАНЧУК — б/о.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

МАРИНОВИЧ — 6,5. Несколько раз здорово выручил «белых». В пропущенных мячах не виноват.

КОЛВИ — 5,0. С его потери началась первая голевая атака сборной России.

БОКСАЛЛ — 4,5. Причастен к обоим голам в ворота Новой Зеландии — сначала срезал мяч в створ после отскока от штанги, а потом отвлекся на Бухарова и не смог помешать Смолову.

ДЮРАНТ — 5,0. Хорошо выглядел в верховых единоборствах, но причастен к коллективным ошибкам новозеландской обороны, завершившихся двумя голами.

СМИТ — 5,0. Вынес мяч из пустых ворот после удара Полоза, но не успел догнать Глушакова в моменте с первым голом. Отметился опаснейшим ударом по воротам Акинфеева во втором тайме.

УИНН — 5,5. Действовал достаточно жестко. Смело шел в борьбу.

БАРБАРОУЗЕС — 5,5. Создал самый острый момент Новой Зеландии в первом тайме, но его передачу никто не успел замкнуть. В дальнейшем воротам Акинфеева не угрожал и был заменен на Туилому.

ТОМАС — 5,0. Хорошо отрабатывал в обороне, помешал Смолову пробить с убойной позиции в начале второго тайма, но потом смазал впечатление от своей игры — не стал атаковать Смолова в центре поля в моменте со вторым голом.

МАКГЛИНЧИ — 5,5. Вынес из пустых ворот после удара Васина.

РОХАС — 5,5. В первом тайме старался разгонять атаки за счет индивидуальных проходов, но без особого успеха.

ВУД — 5,5. Удар со штрафного в первом тайме — едва ли не единственное более-менее опасное действие Вуда.

ТУИЛОМА — 5,0. Вышел на замену во втором тайме, ничем интересным не запомнился.

СМЕЛЦ — 5,0. Появился на поле при счете 2:0 в пользу сборной России и не помог новозеландцам вернуться в игру.

ПАТТЕРСОН — б/о.