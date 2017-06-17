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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106786/
17 июня 2017, 21:35 | Чемпионат.com

Вуд: Не могу сказать, что сборная России была лучше Новой Зеландии

Форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился впечатлениями от поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России.

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© РИА "Новости"
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

«Не могу сказать, что сборная России была лучше нашей команды сегодня, но соперник использовал свои моменты. Они играли дома при своих трибунах. Весь стадион поддерживал соперника. Думаю, если бы мы играли дома, результат мог быть другой. Сегодня мы испытывали давление. Нескольких игроков и той, и другой команды мог бы выделить.

Стадион потрясающий, отличая арена для чемпионата мира, поле тоже в хорошем состоянии, —передаёт слова Вуда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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