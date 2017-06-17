Вуд: Не могу сказать, что сборная России была лучше Новой Зеландии
Форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился впечатлениями от поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России.
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«Не могу сказать, что сборная России была лучше нашей команды сегодня, но соперник использовал свои моменты. Они играли дома при своих трибунах. Весь стадион поддерживал соперника. Думаю, если бы мы играли дома, результат мог быть другой. Сегодня мы испытывали давление. Нескольких игроков и той, и другой команды мог бы выделить.
Стадион потрясающий, отличая арена для чемпионата мира, поле тоже в хорошем состоянии, —передаёт слова Вуда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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