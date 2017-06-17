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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106730/
17 июня 2017, 21:25 | Спорт-Экспресс

Россия — Новая Зеландия: спасибо, что не разгром!

Обозреватель «СЭ» уверен: матч закончился именно так, как нужно, потому что крупная победа сборной России могла пойти ей во вред.

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А знаете, хорошо, что Бухаров в самом конце игры не забил. Не нужен нам разгром. Мы растерзали чехов пять лет назад в Польше, и вся Европа предрекала той команде ну как минимум выход в полуфинал, а закончилось все Грецией и нетрезвым депутатом vs Аршавин в отеле. Да и не только в аналогиях дело. Ведь если бы был разгром, если бы стартовый матч домашнего Кубка конфедераций завершился с открыточным счетом 3:0, началось бы худшее, что случается в российском футболе — когда он начинает служить тем, кто о нем вспоминает раз в пару лет. Повторения не нужно.

В нынешнюю сборную действительно хочется верить, а все то, что вызывает в ней симпатию, не имеет ничего общего с пафосным официозом. Так что — спасибо Стефану Мариновичу!

Кто это такой, теперь, кажется, знает каждый болельщик сборной России. Тащить вратарь Новой Зеландии начал с первых минут. И дело это ему настолько понравилось, что и режиссеры трансляции, и комментаторы матча избрали его в качестве главного действующего лица — нам на радость.

Вот он отбивает мяч после удара Головина, вот сшибает Полоза (где пенальти?!), вот падает в ноги Глушакову, но Денис успевает перепрыгнуть. Прыгает и мяч в ворота Новой Зеландии — хорошо!

Даже вдвойне хорошо.

Ведь когда наши после классного, напористого начала немного подсели, стало тревожно. Вспомнились все неудачные контрольные встречи, вспомнилось наше место в рейтинге ФИФА (повыше, чем у Новой Зеландии, но тоже хвастать нечем), да и вообще всякие скверные мысли в голову полезли. Даже после счета 1:0 никуда они не делись.

Мы — народ пуганый, нам с 2008 года радоваться на международном уровне особо нечему. А вот Новая Зеландия, например, на чемпионате мира 2010 года ни одного матча не проиграла, сняла корону с итальянцев, уехала домой гордая и счастливая.

Ничем та команда от нынешней не отличалась — старательная, боевая, хотя футболисты совсем не звездные. Но это и помогло.

А знаете что? Мы ведь сейчас точно такие же. В глазах всего мира во всяком случае. Неизвестные, все на одно лицо. И нечего тут стесняться, в этом наша сила. Надо только уметь ей пользоваться. Боевая сборная, говорил Джикия. Дерзкая, сказал Смолов. А какая она для нас, для вас?

Да непонятная, новая совсем. И оттого очень интересная. Есть в ней и то, что притягивает, заставляет верить в лучшее, и то, что мы видеть не можем, хотим поскорее оставить в прошлом.

Вот откуда, спрашивается, над головами футболистов, появились нимбы величия после второго гола? Что за ерунду устроила наша команда (устроили, конечно, новозеландцы, но мы активно способствовали) у ворот Акинфеева минуты эдак с семидесятой по восьмидесятую? Поверили в свою божественную природу? Увидели кубок и пьедестал? Выжигать такое надо каленым железном.

Пожалуй, именно этим вплоть до матча с Португалией и займется Станислав Черчесов. В этой сборной — слишком много хорошего, чтобы не обращать внимание на те червоточины, которые могут все уничтожить.

Но не будем сгущать краски. Плохо, что Новая Зеландия могла забить. Было бы хуже, если бы она забила. Но еще хуже было бы, если бы третий гол забили мы.

Никто из сборной России с этим сейчас не согласится — и это тоже хорошо.
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17 Июня, 18:00 Зрители 50251 Группа A Санкт-Петербург Арена
Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Энтони Хадсон
Голы
31′ Майкл Боксалл 5
69′ Федор Смолов 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Самедов 19
Юрий Жирков 18
Александр Головин 17
Денис Глушаков 8
77′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Тарасов 22
64′ Дмитрий Полоз 7
Александр Бухаров 11
90′ Федор Смолов 9
Алексей Миранчук 15
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл МакГлинчи
14 Райан Томас
9 Крис Вуд (к)
18 Кип Колви 83′
13 Монти Паттерсон
11 Марко Рохас 71′
10 Шейн Смелц
7 Коста Барбароузес 61′
6 Билл Туилома
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
13 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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