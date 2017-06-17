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А знаете, хорошо, что Бухаров в самом конце игры не забил. Не нужен нам разгром. Мы растерзали чехов пять лет назад в Польше, и вся Европа предрекала той команде ну как минимум выход в полуфинал, а закончилось все Грецией и нетрезвым депутатом vs Аршавин в отеле. Да и не только в аналогиях дело. Ведь если бы был разгром, если бы стартовый матч домашнего Кубка конфедераций завершился с открыточным счетом 3:0, началось бы худшее, что случается в российском футболе — когда он начинает служить тем, кто о нем вспоминает раз в пару лет. Повторения не нужно.

В нынешнюю сборную действительно хочется верить, а все то, что вызывает в ней симпатию, не имеет ничего общего с пафосным официозом. Так что — спасибо Стефану Мариновичу!

Кто это такой, теперь, кажется, знает каждый болельщик сборной России. Тащить вратарь Новой Зеландии начал с первых минут. И дело это ему настолько понравилось, что и режиссеры трансляции, и комментаторы матча избрали его в качестве главного действующего лица — нам на радость.

Вот он отбивает мяч после удара Головина, вот сшибает Полоза (где пенальти?!), вот падает в ноги Глушакову, но Денис успевает перепрыгнуть. Прыгает и мяч в ворота Новой Зеландии — хорошо!

Даже вдвойне хорошо.

Ведь когда наши после классного, напористого начала немного подсели, стало тревожно. Вспомнились все неудачные контрольные встречи, вспомнилось наше место в рейтинге ФИФА (повыше, чем у Новой Зеландии, но тоже хвастать нечем), да и вообще всякие скверные мысли в голову полезли. Даже после счета 1:0 никуда они не делись.

Мы — народ пуганый, нам с 2008 года радоваться на международном уровне особо нечему. А вот Новая Зеландия, например, на чемпионате мира 2010 года ни одного матча не проиграла, сняла корону с итальянцев, уехала домой гордая и счастливая.

Ничем та команда от нынешней не отличалась — старательная, боевая, хотя футболисты совсем не звездные. Но это и помогло.

А знаете что? Мы ведь сейчас точно такие же. В глазах всего мира во всяком случае. Неизвестные, все на одно лицо. И нечего тут стесняться, в этом наша сила. Надо только уметь ей пользоваться. Боевая сборная, говорил Джикия. Дерзкая, сказал Смолов. А какая она для нас, для вас?

Да непонятная, новая совсем. И оттого очень интересная. Есть в ней и то, что притягивает, заставляет верить в лучшее, и то, что мы видеть не можем, хотим поскорее оставить в прошлом.

Вот откуда, спрашивается, над головами футболистов, появились нимбы величия после второго гола? Что за ерунду устроила наша команда (устроили, конечно, новозеландцы, но мы активно способствовали) у ворот Акинфеева минуты эдак с семидесятой по восьмидесятую? Поверили в свою божественную природу? Увидели кубок и пьедестал? Выжигать такое надо каленым железном.

Пожалуй, именно этим вплоть до матча с Португалией и займется Станислав Черчесов. В этой сборной — слишком много хорошего, чтобы не обращать внимание на те червоточины, которые могут все уничтожить.

Но не будем сгущать краски. Плохо, что Новая Зеландия могла забить. Было бы хуже, если бы она забила. Но еще хуже было бы, если бы третий гол забили мы.

Никто из сборной России с этим сейчас не согласится — и это тоже хорошо.