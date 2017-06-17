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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106712/
17 июня 2017, 21:17 | ТАСС

Газзаев: Команда Новой Зеландии выступила в роли спарринг-партнера для сборной России

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победа над новозеландцами положительно повлияет на подготовку сборной России к матчам с командами Португалии и Мексики на Кубке Конфедераций. Об этом ТАСС заявил тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

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«Конечно, все мы ожидали этого результата, Новая Зеландия приехала именно участвовать в Кубке конфедераций, — сказал Газзаев. — Первая игра и победа — это приятно, это хороший старт. Уже с Мексикой и Португалией будут совсем другие матчи, но для настроения это была хорошая игра. Очень красивый и красочный матч получился, было очень много болельщиков, все прошло замечательно».

«Выделялась вся команда на каком-то этапе матча. Глушаков, Смолов, да и другие играли хорошо. Это игра перед двумя очень важными матчами, а Новая Зеландия — хороший спарринг-партнер», — добавил собеседник агентства.

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург». Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова (69).

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.
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