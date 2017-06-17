Эрнандес получил травму на тренировке сборной Мексики

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Нападающий в одном из эпизодов получил удар в лицо. На поле выбежали врачи, и примерно через пять минут нападающий продолжил занятие. По всей видимости, это не помешает ему сыграть завтра. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Матч Португалия — Мексика пройдет завтра, 18 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Сборная Мексики на групповом турнире Кубке конфедераций также сыграет с Новой Зеландией (21 июня, Сочи) и Россией (24 июня, Казань).