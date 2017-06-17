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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106702/
17 июня 2017, 21:16 | Спорт-Экспресс

Эрнандес получил травму на тренировке сборной Мексики

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес получил повреждение во время тренировки накануне матча против Португалии.

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Нападающий в одном из эпизодов получил удар в лицо. На поле выбежали врачи, и примерно через пять минут нападающий продолжил занятие. По всей видимости, это не помешает ему сыграть завтра. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Матч Португалия — Мексика пройдет завтра, 18 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Сборная Мексики на групповом турнире Кубке конфедераций также сыграет с Новой Зеландией (21 июня, Сочи) и Россией (24 июня, Казань).
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