Ролан Гусев: Не стоит делать серьезных выводов по игре с Новой Зеландией
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев считает, что серьезных выводов после победы национальной команды над Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций-2017 делать не стоит.
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Видимо, что-то случилось...
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Гусев отметил слабый уровень соперника.
— Хочется поздравить наших ребят с победой, — сказал Гусев. — Но не стоит петь им дифирамбы. Серьезные выводы после игры с такой команды делать не стоит,
— Сборная Новой Зеландии выглядела слишком слабой?
— Честно говоря, да. А наша сборная сделал то, что должна была. Вышли, обыграли, и забыли, готовимся дальше.
Думаю, что наши с португальцами должны сыграть хорошо. Все игроки находятся в прекрасном физическом состоянии и я не думаю, что европейцы нас
Напомним, что следующий матч россияне проведут 21 июня с Португалией в Москве, а Новая Зеландия — с Мексикой в Сочи. (Павел ГУРЕВИЧ).
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