Ролан Гусев: Не стоит делать серьезных выводов по игре с Новой Зеландией

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Гусев отметил слабый уровень соперника.

— Хочется поздравить наших ребят с победой, — сказал Гусев. — Но не стоит петь им дифирамбы. Серьезные выводы после игры с такой команды делать не стоит, все-таки различия в классе очевидны.

— Сборная Новой Зеландии выглядела слишком слабой?

— Честно говоря, да. А наша сборная сделал то, что должна была. Вышли, обыграли, и забыли, готовимся дальше.

Думаю, что наши с португальцами должны сыграть хорошо. Все игроки находятся в прекрасном физическом состоянии и я не думаю, что европейцы нас чем-то удивят, мы много раз с ними встречались.

Напомним, что следующий матч россияне проведут 21 июня с Португалией в Москве, а Новая Зеландия — с Мексикой в Сочи. (Павел ГУРЕВИЧ).