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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106698/
17 июня 2017, 21:14 | Спорт-Экспресс

Ролан Гусев: Не стоит делать серьезных выводов по игре с Новой Зеландией

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев считает, что серьезных выводов после победы национальной команды над Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций-2017 делать не стоит.

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© РИА "Новости"
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Гусев отметил слабый уровень соперника.

— Хочется поздравить наших ребят с победой, — сказал Гусев. — Но не стоит петь им дифирамбы. Серьезные выводы после игры с такой команды делать не стоит, все-таки различия в классе очевидны.

— Сборная Новой Зеландии выглядела слишком слабой?

— Честно говоря, да. А наша сборная сделал то, что должна была. Вышли, обыграли, и забыли, готовимся дальше.

Думаю, что наши с португальцами должны сыграть хорошо. Все игроки находятся в прекрасном физическом состоянии и я не думаю, что европейцы нас чем-то удивят, мы много раз с ними встречались.

Напомним, что следующий матч россияне проведут 21 июня с Португалией в Москве, а Новая Зеландия — с Мексикой в Сочи. (Павел ГУРЕВИЧ).
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