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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106690/
17 июня 2017, 21:00 | Чемпионат.com

Видео: на стадионе в Петербурге течёт потолок и не работает лифт

Корреспонденты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Дарья Тубольцева во время матча открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге обнаружили технические проблемы.

В подтрибунном помещении арены течёт потолок и не работает лифт.

Сборная России обыграла Новую Зеландию со счётом 2:0. 21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией, а Новая Зеландия — с Мексикой.
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