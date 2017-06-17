Видео: на стадионе в Петербурге течёт потолок и не работает лифт

В подтрибунном помещении арены течёт потолок и не работает лифт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Стадион заливает!!! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F?src=hash">#РоссияНоваяЗеландия</a> <a href="https://t.co/CuwzK1JCzF">pic.twitter.com/CuwzK1JCzF</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/876086080893857792">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">10 лет строили, 40 млрд рублей и все такое (часть 2) Лифт сломался по ходу матча <a href="https://t.co/zTy34g3E5A">pic.twitter.com/zTy34g3E5A</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/876117477629067265">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сборная России обыграла Новую Зеландию со счётом 2:0. 21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией, а Новая Зеландия — с Мексикой.