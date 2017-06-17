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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106687/
17 июня 2017, 21:11 | Чемпионат.com

Главный тренер сборной Новой Зеландии выделил в составе России Смолова

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Патрик Хадсон после поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России выделил в составе соперников нападающего Федора Смолова.

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© РИА "Новости"
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Мы должны быстро восстановиться и собраться. В прошлом году мы хорошо сыграли с мексиканцами. Этот турнир для нас — исключительная возможность совершенствоваться. Мы имеем хорошую возможность учиться, тем не менее, будем стремиться в каждой встрече к победе. Перенесём хорошие вещи из игры с Россией на оставшиеся матчи.

О фаворитах турнира говорить рано, но родные стены всегда помогают. Болельщики создали атмосферу, которая помогла сборной России победить. Несколько игроков могу выделить, особенно здорово сыграл Смолов. Видно, что это организованная, дисциплинированная команда, с боевым духом. Россия способна хорошо выступить, — передает слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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