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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106684/
17 июня 2017, 21:10 | Чемпионат.com

Форвард сборной Новой Зеландии: Поле в Петербурге прекрасное, никаких изъянов

Нападающий сборной Новой Зеландии Костас Барбарусес поделился впечатлениями от поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России и высоко оценил состояние газона.

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Думаю, мы пропустили два глупых гола. Мы играли хорошо, но не добились результата, на который рассчитывали. Не думаю, что домашние трибуны сыграли решающую роль для России. Мы начали неплохо и доказали, что можем сражаться против такого соперника. Поле в прекрасном состоянии, никаких изъянов.

Мы всё ещё имеем шансы выйти из группы, только первая игра. В пересмотрим матчи и сделаем работу над ошибками", — передаёт слова Барбарусеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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