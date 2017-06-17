Форвард сборной Новой Зеландии: Поле в Петербурге прекрасное, никаких изъянов

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Думаю, мы пропустили два глупых гола. Мы играли хорошо, но не добились результата, на который рассчитывали. Не думаю, что домашние трибуны сыграли решающую роль для России. Мы начали неплохо и доказали, что можем сражаться против такого соперника. Поле в прекрасном состоянии, никаких изъянов.

Мы всё ещё имеем шансы выйти из группы, только первая игра. В пересмотрим матчи и сделаем работу над ошибками", — передаёт слова Барбарусеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.