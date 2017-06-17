Футболист сборной России Ерохин получил небольшую травму в матче с новозеландцами
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин получил небольшую травму в матче Кубка конфедераций против новозеландцев. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Ерохин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.
«Определенный план у нас есть. К каждой игре мы готовимся задолго до нее, а не накануне. Ерохина мы поменяли
«Нам все нужно просчитывать. У нас есть стартовый состав, а не основной», — добавил Черчесов.
В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия — Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика — Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).
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