Футболист сборной России Ерохин получил небольшую травму в матче с новозеландцами

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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Ерохин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

«Определенный план у нас есть. К каждой игре мы готовимся задолго до нее, а не накануне. Ерохина мы поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как футболисты восстановятся», — сказал Черчесов, отвечая на вопрос о составе команды в следующем матче турнира с португальцами.

«Нам все нужно просчитывать. У нас есть стартовый состав, а не основной», — добавил Черчесов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия — Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика — Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).