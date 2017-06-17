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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106633/
17 июня 2017, 21:08 | ТАСС

Футболист сборной России Ерохин получил небольшую травму в матче с новозеландцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин получил небольшую травму в матче Кубка конфедераций против новозеландцев. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Ерохин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

«Определенный план у нас есть. К каждой игре мы готовимся задолго до нее, а не накануне. Ерохина мы поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как футболисты восстановятся», — сказал Черчесов, отвечая на вопрос о составе команды в следующем матче турнира с португальцами.

«Нам все нужно просчитывать. У нас есть стартовый состав, а не основной», — добавил Черчесов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия — Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика — Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).
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