Вячеслав Колосков: Игра сборной России оставила грустное впечатление, настроя «порвать» новозеландцев не было

По его мнению, игра национальной команды оставила грустное впечатление. Следующий матч россияне проведут в среду с португальцами в Москве, а Новая Зеландия — с Мексикой в Сочи.
— Честно говоря, наша игра оставила грустное впечатление, — сказал Колосков.
— Почему?
— Ну как можно с такой командой так играть? Один автогол, а при втором защитник промахнулся мимо мяча. Команды же были абсолютно разные по классу. Сборная Новой Зеландии — это команда второго дивизиона в России. Я смотрю многие матчи «Торпедо» и с уверенностью могу сказать, что многие ребята там играют лучше, чем новозеландцы.
Понятно, что мы радуемся победе. Но превосходство в классе и мастерстве надо уметь реализовывать. А мы с помощью случая забиваем два гола. Это не может не волновать перед матчами с топ-соперниками. Я ожидал более яркой игры от наших. Настроя’порвать новозеландцев я не увидел. Потенциал у сборной России есть, но его надо реализовывать. (Павел ГУРЕВИЧ).
Второй матч на турнире сборная России проведет 21 июня против Португалии.
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Корреспонденты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Дарья Тубольцева во время матча открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге обнаружили технические проблемы.