Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30106611/
17 июня 2017, 20:54 | Чемпионат.com

Непомнящий: Сказал сборной Камеруна, что в России их знают и любят

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча сборных России и Новой Зеландии (2:0), а также рассказал о встрече с игроками и тренерами сборной Камеруна.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Непомнящий возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год.

«То, что победили, — хорошо, но надо учитывать уровень соперника. Новая Зеландия — аутсайдер нашей группы, и остальные команды тоже, скорее всего, смогут одолеть их. Сейчас нам нужно думать о предстоящих матчах, а не зацикливаться на этом. Всё-таки недочёты были: завершение атак, позволяли сопернику приблизиться к нашей штрафной, проигрывали единоборства.

Ещё сегодня встречался с игроками и тренерами Камеруна. казал им: «Добро пожаловать в Россию». Поведал о том, что их сборную в нашей стране очень хорошо знают и любят, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Видео: на стадионе в Петербурге течёт потолок и не работает лифт

Корреспонденты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Дарья Тубольцева во время матча открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге обнаружили технические проблемы.
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?