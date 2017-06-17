Непомнящий: Сказал сборной Камеруна, что в России их знают и любят
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча сборных России и Новой Зеландии (2:0), а также рассказал о встрече с игроками и тренерами сборной Камеруна.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Непомнящий возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год.
«То, что победили, — хорошо, но надо учитывать уровень соперника. Новая Зеландия — аутсайдер нашей группы, и остальные команды тоже, скорее всего, смогут одолеть их. Сейчас нам нужно думать о предстоящих матчах, а не зацикливаться на этом.
Ещё сегодня встречался с игроками и тренерами Камеруна. казал им: «Добро пожаловать в Россию». Поведал о том, что их сборную в нашей стране очень хорошо знают и любят, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter