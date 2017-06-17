Непомнящий: Сказал сборной Камеруна, что в России их знают и любят

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Непомнящий возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год.

«То, что победили, — хорошо, но надо учитывать уровень соперника. Новая Зеландия — аутсайдер нашей группы, и остальные команды тоже, скорее всего, смогут одолеть их. Сейчас нам нужно думать о предстоящих матчах, а не зацикливаться на этом. Всё-таки недочёты были: завершение атак, позволяли сопернику приблизиться к нашей штрафной, проигрывали единоборства.

Ещё сегодня встречался с игроками и тренерами Камеруна. казал им: «Добро пожаловать в Россию». Поведал о том, что их сборную в нашей стране очень хорошо знают и любят, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.