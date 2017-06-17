Новая Зеландия проиграла 9 из 10 матчей Кубка конфедераций и не может забить 513 минут
Поражение от России (0:2) в матче открытия Кубка конфедераций-2017 стало для Новой Зеландии девятым в десяти играх турнира.
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До этого новозеландцы участвовали в Кубке конфедераций-1999, 2003 и 2009. Единственный раз они не проиграли в поединке с Ираком (0:0) в 2009 году.
Кроме того, безголевая серия чемпионов Океании составляет уже пять полных матчей, 513 минут. Последний раз забить за новозеландцев смог Раф де Грегорио в игре с Колумбией (1:3) в 2003 году.
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