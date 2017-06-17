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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106541/
17 июня 2017, 20:47 | Спорт-Экспресс

Новая Зеландия проиграла 9 из 10 матчей Кубка конфедераций и не может забить 513 минут

Поражение от России (0:2) в матче открытия Кубка конфедераций-2017 стало для Новой Зеландии девятым в десяти играх турнира.

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До этого новозеландцы участвовали в Кубке конфедераций-1999, 2003 и 2009. Единственный раз они не проиграли в поединке с Ираком (0:0) в 2009 году.

Кроме того, безголевая серия чемпионов Океании составляет уже пять полных матчей, 513 минут. Последний раз забить за новозеландцев смог Раф де Грегорио в игре с Колумбией (1:3) в 2003 году.
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