Анатолий Бышовец: Новая Зеландия уступила России практически по всем компонентам

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Он также добавил, что у россиян теперь есть преимущество перед встречей с Португалией.

— Счет в игре мог быть и должен был быть крупнее, — сказал Бышовец. — Соперник нам уступал практически по всем компонентам игры. Результат получился очень удачный для нашей команды. Теперь мы имеем преимущество перед встречей с Португалией, потому что у нас есть на один день больше на восстановление. Это была хорошая по накалу прелюдия, чтобы войти в ритм, и теперь психологически нашей команде будет проще.

В целом в игре было много голевых моментов, и реализация могла быть более эффективной. Где-то удача была на нашей стороне, и хорошо сыграл вратарь. Мы и должны были обыгрывать эту команду, исходя из рейтинга. Новая Зеландия примерно одного уровня с такими сборными, как Люксембург, Фарреры. Наши игроки победили уверенно, и это создаст хороший фон перед встречей с Португалией и Мексикой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Второй матч на турнире сборная России проведет 21 июня против Португалии. Встреча пройдет в Москве.