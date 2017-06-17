Анатолий Бышовец: Новая Зеландия уступила России практически по всем компонентам
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что счет в первом матче Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0) мог быть крупнее.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Он также добавил, что у россиян теперь есть преимущество перед встречей с Португалией.
— Счет в игре мог быть и должен был быть крупнее, — сказал Бышовец. — Соперник нам уступал практически по всем компонентам игры. Результат получился очень удачный для нашей команды. Теперь мы имеем преимущество перед встречей с Португалией, потому что у нас есть на один день больше на восстановление. Это была хорошая по накалу прелюдия, чтобы войти в ритм, и теперь психологически нашей команде будет проще.
В целом в игре было много голевых моментов, и реализация могла быть более эффективной.
Второй матч на турнире сборная России проведет 21 июня против Португалии. Встреча пройдет в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter