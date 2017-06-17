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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
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22.06 не начался Камерун
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22.06 не начался Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106540/
17 июня 2017, 20:46 | Спорт-Экспресс

Анатолий Бышовец: Новая Зеландия уступила России практически по всем компонентам

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что счет в первом матче Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0) мог быть крупнее.

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© РИА "Новости"
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Он также добавил, что у россиян теперь есть преимущество перед встречей с Португалией.

— Счет в игре мог быть и должен был быть крупнее, — сказал Бышовец. — Соперник нам уступал практически по всем компонентам игры. Результат получился очень удачный для нашей команды. Теперь мы имеем преимущество перед встречей с Португалией, потому что у нас есть на один день больше на восстановление. Это была хорошая по накалу прелюдия, чтобы войти в ритм, и теперь психологически нашей команде будет проще.

В целом в игре было много голевых моментов, и реализация могла быть более эффективной. Где-то удача была на нашей стороне, и хорошо сыграл вратарь. Мы и должны были обыгрывать эту команду, исходя из рейтинга. Новая Зеландия примерно одного уровня с такими сборными, как Люксембург, Фарреры. Наши игроки победили уверенно, и это создаст хороший фон перед встречей с Португалией и Мексикой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Второй матч на турнире сборная России проведет 21 июня против Португалии. Встреча пройдет в Москве.
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