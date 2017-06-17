Сборная России прервала 8-матчевую серию без побед на крупных турнирах

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

Команда Станислава Черчесова прервала серию без побед на крупных турнирах, которая насчитывала восемь матчей. На чемпионате Европы — 2016 и чемпионате мира — 2014 сборная России не одержала ни одной победы в шести встречах, а последний раз выигрывала на крупном турнире в 2012 году, обыграв со счётом 4:1 Чехию в первом туре группового этапа Евро-2012.