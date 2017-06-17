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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106534/
17 июня 2017, 20:44 | Чемпионат.com

Смолов: Порадовали болельщиков сборной России красивой, содержательной игрой

Форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Самое важное — победа и три очка. Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой. Но сделан только первый шаг, впереди ещё два важных матча. Всегда приятно стартовать на крупном соревновании с победы. Особенно при своих болельщиках», — передает слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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17 Июня, 18:00 Зрители 50251 Группа A Санкт-Петербург Арена
Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Энтони Хадсон
Голы
31′ Майкл Боксалл 5
69′ Федор Смолов 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Самедов 19
Юрий Жирков 18
Александр Головин 17
Денис Глушаков 8
77′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Тарасов 22
64′ Дмитрий Полоз 7
Александр Бухаров 11
90′ Федор Смолов 9
Алексей Миранчук 15
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл МакГлинчи
14 Райан Томас
9 Крис Вуд (к)
18 Кип Колви 83′
13 Монти Паттерсон
11 Марко Рохас 71′
10 Шейн Смелц
7 Коста Барбароузес 61′
6 Билл Туилома
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
13 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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