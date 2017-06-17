Смолов: Порадовали болельщиков сборной России красивой, содержательной игрой

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Самое важное — победа и три очка. Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой. Но сделан только первый шаг, впереди ещё два важных матча. Всегда приятно стартовать на крупном соревновании с победы. Особенно при своих болельщиках», — передает слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.