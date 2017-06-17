Смолов: Порадовали болельщиков сборной России красивой, содержательной игрой
Форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/16
Встреча проходила в
«Самое важное — победа и три очка. Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой. Но сделан только первый шаг, впереди ещё два важных матча. Всегда приятно стартовать на крупном соревновании с победы. Особенно при своих болельщиках», — передает слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Июня, 18:00
|Зрители 50251
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Россия
|
2:0
Первый тайм: 1:0
|Новая Зеландия
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Вильмар Рольдан (Колумбия)
|Боковой судья
|Александр Гусман (Колумбия)
|Боковой судья
|Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти