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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Думаю, всё получилось. Не получилось только забить больше голов, моменты были. После 2:0 где-то расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет. Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли.

Если бы забили больше, было бы ещё лучше, но ничего страшного, 2:0 — хороший результат. Этот результат должен придать уверенности, начали хорошо, — сказал Карпин в эфире «Матча».