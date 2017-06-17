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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106533/
17 июня 2017, 20:42 | Чемпионат.com

Карпин: Сборная Новой Зеландии — уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Думаю, всё получилось. Не получилось только забить больше голов, моменты были. После 2:0 где-то расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет. Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли.

Если бы забили больше, было бы ещё лучше, но ничего страшного, 2:0 — хороший результат. Этот результат должен придать уверенности, начали хорошо, — сказал Карпин в эфире «Матча».
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17 Июня, 18:00 Зрители 50251 Группа A Санкт-Петербург Арена
Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Энтони Хадсон
Голы
31′ Майкл Боксалл 5
69′ Федор Смолов 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Самедов 19
Юрий Жирков 18
Александр Головин 17
Денис Глушаков 8
77′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Тарасов 22
64′ Дмитрий Полоз 7
Александр Бухаров 11
90′ Федор Смолов 9
Алексей Миранчук 15
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл МакГлинчи
14 Райан Томас
9 Крис Вуд (к)
18 Кип Колви 83′
13 Монти Паттерсон
11 Марко Рохас 71′
10 Шейн Смелц
7 Коста Барбароузес 61′
6 Билл Туилома
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
13 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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