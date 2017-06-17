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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106468/
17 июня 2017, 20:11 | РБК-Спорт

Сборная России выиграла первый матч на Кубке конфедераций

Сборная России победила национальную команду Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций, забив по голу в каждом из таймов.

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Стартовый матч Кубка конфедераций завершился победой сборной России над Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча состоялась на «Санкт-Петербург Арене», построенной на Крестовском острове. В преддверии матча перед зрителями выступили президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

На восьмой минуте Виктор Васин пробил головой в штангу после подачи Александра Самедова с углового. Мяч с линии ворот выбил хавбек сборной Новой Зеландии Майкл МакГлинчи. Через несколько минут Дмитрий Полоз пробил с близкого расстояния мимо голкипера гостей Стефана Мариновича. В этом эпизоде мяч с линии ворот выбил Томми Смит.

На 30-й минуте Федор Смолов вышел один на один с Мариновичем и отправил мяч в ворота, но колумбийский арбитр Вильмар Рольдан не засчитал гол из-за офсайда. В следующей же атаке сборная России открыла счет. Дмитрий Полоз передачей в одно касание вывел Дениса Глушакова на ударную позицию, и капитан «Спартака» перекинул Мариновича. Последним мяча коснулся защитник гостей Майкл Боксолл, пытавшийся выбить мяч из ворот.

На 69-й минуте сборная России удвоила свое преимущество. После прострела Самедова с правого фланга Боксолл промахнулся мимо мяча и Смолов беспрепятственно поразил пустой угол. На 78-й минуте новозеландцы могли сократить разрыв в счете, но Юрий Жирков выбил мяч с линии ворот после удара Смита, головой замыкавшего подачу с углового.

Россияне принимают участие в Кубке конфедераций впервые. На турнир команда попала как хозяйка соревнований. Новозеландцы квалифицировались на Кубок конфедераций как победитель Кубка наций Океании — 2016. Ранее островитяне участвовали в турнире в 1999, 2003 и 2009 гг., но ни разу не преодолели групповую стадию.

Помимо сборных России и Новой Зеландии в Кубке конфедераций примут участие действующие чемпионы мира немцы, а также победители континентальных турниров — Португалия, Мексика, Чили, Австралия и Камерун. Свой второй матч на турнире россияне проведут против португальцев. Встреча состоится 21 июня в Москве. Групповой турнир команда Черчесова завершит игрой в Казани против Мексики 24 июня.

Матчи турнира состоятся в Москве на «Открытие Арене» (в период проведения Кубка конфедераций она будет именоваться «Стадион Спартак»), в Санкт-Петербурге на новом стадионе на Крестовском острове («Санкт-Петербург Арене»), в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и на «Казань Арене» в столице Татарстана. Каждая из арен примет по четыре матча. Игра за третье место пройдет 2 июля в Москве, финал — в тот же день в Санкт-Петербурге.
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17 Июня, 18:00 Зрители 50251 Группа A Санкт-Петербург Арена
Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Новая Зеландия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Энтони Хадсон
Голы
31′ Майкл Боксалл 5
69′ Федор Смолов 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Самедов 19
Юрий Жирков 18
Александр Головин 17
Денис Глушаков 8
77′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Тарасов 22
64′ Дмитрий Полоз 7
Александр Бухаров 11
90′ Федор Смолов 9
Алексей Миранчук 15
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл МакГлинчи
14 Райан Томас
9 Крис Вуд (к)
18 Кип Колви 83′
13 Монти Паттерсон
11 Марко Рохас 71′
10 Шейн Смелц
7 Коста Барбароузес 61′
6 Билл Туилома
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
13 Фолы 11
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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