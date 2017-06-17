Сборная России выиграла первый матч на Кубке конфедераций

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Стартовый матч Кубка конфедераций завершился победой сборной России над Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча состоялась на «Санкт-Петербург Арене», построенной на Крестовском острове. В преддверии матча перед зрителями выступили президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

На восьмой минуте Виктор Васин пробил головой в штангу после подачи Александра Самедова с углового. Мяч с линии ворот выбил хавбек сборной Новой Зеландии Майкл МакГлинчи. Через несколько минут Дмитрий Полоз пробил с близкого расстояния мимо голкипера гостей Стефана Мариновича. В этом эпизоде мяч с линии ворот выбил Томми Смит.

На 30-й минуте Федор Смолов вышел один на один с Мариновичем и отправил мяч в ворота, но колумбийский арбитр Вильмар Рольдан не засчитал гол из-за офсайда. В следующей же атаке сборная России открыла счет. Дмитрий Полоз передачей в одно касание вывел Дениса Глушакова на ударную позицию, и капитан «Спартака» перекинул Мариновича. Последним мяча коснулся защитник гостей Майкл Боксолл, пытавшийся выбить мяч из ворот.

На 69-й минуте сборная России удвоила свое преимущество. После прострела Самедова с правого фланга Боксолл промахнулся мимо мяча и Смолов беспрепятственно поразил пустой угол. На 78-й минуте новозеландцы могли сократить разрыв в счете, но Юрий Жирков выбил мяч с линии ворот после удара Смита, головой замыкавшего подачу с углового.

Россияне принимают участие в Кубке конфедераций впервые. На турнир команда попала как хозяйка соревнований. Новозеландцы квалифицировались на Кубок конфедераций как победитель Кубка наций Океании — 2016. Ранее островитяне участвовали в турнире в 1999, 2003 и 2009 гг., но ни разу не преодолели групповую стадию.

Помимо сборных России и Новой Зеландии в Кубке конфедераций примут участие действующие чемпионы мира немцы, а также победители континентальных турниров — Португалия, Мексика, Чили, Австралия и Камерун. Свой второй матч на турнире россияне проведут против португальцев. Встреча состоится 21 июня в Москве. Групповой турнир команда Черчесова завершит игрой в Казани против Мексики 24 июня.