Решение об участии чилийца Санчеса в матче со сборной Камеруна будет принято в день матча
МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение об участии форварда сборной Чили Алексиса Санчеса в матче Кубка конфедераций по футболу со сборной Камеруна будет принято в день матча. Об этом журналистам рассказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
Матч Камерун — Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск). «Команда чувствует себя оптимистично, мы хорошо подготовлены. Уверены, что сделали все, чтобы успешно выступить на турнире. Игроки имели возможность отдохнуть, все идет по плану», — сказал специалист.
«У Алексиса Санчеса все хорошо. У него были проблемы, мы решили, что он пока отдохнет, присоединится к нам позже. Он пока не готов на 100 процентов, но окончательное решение будет принято в день матча», — добавил Пицци.
Специалист рассказал, что у Санчеса проблемы с ногой. «Его проверили, мы оптимистичны в его восстановлении. Он до сих пор ощущает боль, поэтому решение будет принято позже», — сообщил Пицци.
«Санчес очень важный игрок, но у нас есть футболисты, которые тоже неплохо играют. Мы сильны командной игрой и не потеряем свою силу, если его не будет», — считает защитник сборной Чили Пауло Диас.
Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве,
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