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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
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Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106460/
17 июня 2017, 20:36 | ТАСС

Решение об участии чилийца Санчеса в матче со сборной Камеруна будет принято в день матча

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение об участии форварда сборной Чили Алексиса Санчеса в матче Кубка конфедераций по футболу со сборной Камеруна будет принято в день матча. Об этом журналистам рассказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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Матч Камерун — Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск). «Команда чувствует себя оптимистично, мы хорошо подготовлены. Уверены, что сделали все, чтобы успешно выступить на турнире. Игроки имели возможность отдохнуть, все идет по плану», — сказал специалист.

«У Алексиса Санчеса все хорошо. У него были проблемы, мы решили, что он пока отдохнет, присоединится к нам позже. Он пока не готов на 100 процентов, но окончательное решение будет принято в день матча», — добавил Пицци.

Специалист рассказал, что у Санчеса проблемы с ногой. «Его проверили, мы оптимистичны в его восстановлении. Он до сих пор ощущает боль, поэтому решение будет принято позже», — сообщил Пицци.

«Санчес очень важный игрок, но у нас есть футболисты, которые тоже неплохо играют. Мы сильны командной игрой и не потеряем свою силу, если его не будет», — считает защитник сборной Чили Пауло Диас.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва).
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