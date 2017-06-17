Решение об участии чилийца Санчеса в матче со сборной Камеруна будет принято в день матча

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч Камерун — Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск). «Команда чувствует себя оптимистично, мы хорошо подготовлены. Уверены, что сделали все, чтобы успешно выступить на турнире. Игроки имели возможность отдохнуть, все идет по плану», — сказал специалист.

«У Алексиса Санчеса все хорошо. У него были проблемы, мы решили, что он пока отдохнет, присоединится к нам позже. Он пока не готов на 100 процентов, но окончательное решение будет принято в день матча», — добавил Пицци.

Специалист рассказал, что у Санчеса проблемы с ногой. «Его проверили, мы оптимистичны в его восстановлении. Он до сих пор ощущает боль, поэтому решение будет принято позже», — сообщил Пицци.

«Санчес очень важный игрок, но у нас есть футболисты, которые тоже неплохо играют. Мы сильны командной игрой и не потеряем свою силу, если его не будет», — считает защитник сборной Чили Пауло Диас.