Боксолл: Пропустили досадные голы от сборной России, результат мог быть лучше

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.



«Очень расстроен тем, как пропустили голы. Сегодня результат для нас мог быть значительно лучше. Пропустили досадные голы.



На такой турнир очень приятно приезжать, Кубок конфедераций в России большой турнир, но сегодня мы разочарованы результатом», — сказал в эфире «Матча».