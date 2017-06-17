Глушаков: Мне кажется, мяч залетел от меня, я всё контролировал

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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч сначала был записан на Глушакова, но потом его переписали как автогол Майкла Боксолла.

«Мне кажется, мяч залетел от меня. Мяч попал в ногу, я всё контролировал, вроде от меня залетел, но повтор ещё не видел. Записали как автогол? Не страшно. Главное, что забили.



Мы можем играть лучше. Должны были больше комбинировать и сыграть техничее, но свалились и подстроились под соперника. Есть над чем работать», — сказал Глушаков в эфире «Матча».