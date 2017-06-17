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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
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24.06 не начался Мексика
Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106379/
17 июня 2017, 20:10 | ТАСС

Международный совет футбольных ассоциаций предложил играть 60 минут «чистого» времени

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал новые предложения по улучшению правил игры в футбол. Документ опубликован на официальном сайте организации.

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Одна из идей заключается в том, чтобы сократить время игры с 90 минут «грязного» времени, когда при остановках секундомер не останавливается. Вместо этого предлагается играть 60 минут «чистого» времени с остановками секундомера во время пауз, как, например, происходит в хоккее и баскетболе.

Кроме этого, IFAB предлагает назначать пенальти в случаях, когда вратарь берет мяч в руки в штрафной площади, получив пас от своего игрока, а также удалять игрока, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.

IFAB — организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. В нее входят представители Международной федерации футбола (ФИФА) и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
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