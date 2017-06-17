Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России с самого начала встречи владела преимуществом на поле. На седьмой минуте игры мяч после удара Виктора Васина угодил в штангу, а на 15-й минуте первого тайма голкипер новозеландской сборной Стефан Маринович в подкате выбил мяч у Дмитрия Полоза. Главный арбитр встречи не увидел нарушения со стороны вратаря и не стал назначать пенальти в пользу российских футболистов.

На 29-й минуте игры Федор Смолов поразил ворота сборной Новой Зеландии, но мяч не был засчитан из-за положения «вне игры». Менее чем через две минуты счет в матче был открыт, гол в свои ворота забил защитник новозеландской команды Майкл Боксолл.

Во втором тайме сборная России продолжила прессинговать соперника, но футболисты Новой Зеландии демонстрировали надежную игру в обороне. На 61-й минуте опасный штрафной исполнил Александр Самедов, но мяч после его удара прошел выше ворот.

На 69-й минуте сборная России увеличила преимущество в счете, автором забитого гола стал Федор Смолов.

На 78-й минуте свой первый по-настоящему опасный момент организовала сборная Новой Зеландии, но Юрий Жирков вынес мяч с линии ворот.

Под занавес встречи новозеландские футболисты попытались организовать навал на ворота сборной России, но попытки забить успехов не увенчались. На последней минуте встречи российские футболисты имели возможность довести счет до крупного, но Александр Бухаров не смог поразить ворота соперника с близкого расстояния.

Отметим, что по ходу матча не было показано ни одной карточки.

В следующем матче на турнире российские футболисты сыграют с командой Португалии. Встреча пройдет в Москве 21 июня.