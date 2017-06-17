Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций
В первом в своей истории матче Кубка конфедераций сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.
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Сборная России с самого начала встречи владела преимуществом на поле. На седьмой минуте игры мяч после удара Виктора Васина угодил в штангу, а на 15-й минуте первого тайма голкипер новозеландской сборной Стефан Маринович в подкате выбил мяч у Дмитрия Полоза. Главный арбитр встречи не увидел нарушения со стороны вратаря и не стал назначать пенальти в пользу российских футболистов.
На 29-й минуте игры Федор Смолов поразил ворота сборной Новой Зеландии, но мяч не был засчитан
Во втором тайме сборная России продолжила прессинговать соперника, но футболисты Новой Зеландии демонстрировали надежную игру в обороне. На 61-й минуте опасный штрафной исполнил Александр Самедов, но мяч после его удара прошел выше ворот.
На 69-й минуте сборная России увеличила преимущество в счете, автором забитого гола стал Федор Смолов.
На 78-й минуте свой первый
Под занавес встречи новозеландские футболисты попытались организовать навал на ворота сборной России, но попытки забить успехов не увенчались. На последней минуте встречи российские футболисты имели возможность довести счет до крупного, но Александр Бухаров не смог поразить ворота соперника с близкого расстояния.
Отметим, что по ходу матча не было показано ни одной карточки.
В следующем матче на турнире российские футболисты сыграют с командой Португалии. Встреча пройдет в Москве 21 июня.
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