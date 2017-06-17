Инфантино не заметил серьезных проблем с организацией Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не заметил серьезных проблем в проведении Кубка конфедераций и подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.
«Я не замечаю сейчас
«Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, — сказал Инфантино, отвечая на вопрос о погоде в России. — Несколько дней назад было еще довольно прохладно, но сейчас, когда начинаются игры, погода налаживается, действительно очень приятно».
Также он отметил инициативу по введению паспорта болельщика (Fan ID). «Высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика, который позволяет бесплатно переезжать между городами, которые принимают чемпионат, — сказал глава ФИФА. — В следующем году на чемпионат мира он также позволит миллионам людей открыть для себя Россию».
Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте
Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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