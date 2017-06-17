Инфантино не заметил серьезных проблем с организацией Кубка конфедераций

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«Я не замечаю сейчас каких-то серьезных проблем, — сказал Инфантино. — Конечно, могут быть какие-то небольшие вопросы, которые требуют корректировки, и этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, и также представители ФИФА, но в целом все идет хорошо».

«Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, — сказал Инфантино, отвечая на вопрос о погоде в России. — Несколько дней назад было еще довольно прохладно, но сейчас, когда начинаются игры, погода налаживается, действительно очень приятно».

Также он отметил инициативу по введению паспорта болельщика (Fan ID). «Высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика, который позволяет бесплатно переезжать между городами, которые принимают чемпионат, — сказал глава ФИФА. — В следующем году на чемпионат мира он также позволит миллионам людей открыть для себя Россию».

Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id. ru и получить Fan ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право на посещение игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.