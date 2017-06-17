Геннадий Орлов: Видно, что сборная России прогрессирует, прошлый состав был трусоват
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на Кубке конфедераций — 2017.
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Видимо, что-то случилось...
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— По результатам последних матчей было видно, что она прогрессирует. Полгода назад было иначе: та сборная выглядела трусоватой. Зато сейчас просто рвется в бой.
Многие другие сборные не привезли сюда ведущих игроков, относятся к Кубку как к тренировочному турниру. У нас больше мотивации. Думаю, наши футболисты лучше готовы к турниру, чем приезжие. Для тех это такая легкая прогулка, — передает слова Орлова «Газета.Ru» .
Напомним, что в матче открытия после первого тайма сборная Россия выигрывает у команды Новой Зеландии со счетом 1:0.
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