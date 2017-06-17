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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 2-й тайм Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
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24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106224/
17 июня 2017, 19:39 | Советский спорт

Геннадий Орлов: Видно, что сборная России прогрессирует, прошлый состав был трусоват

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на Кубке конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"

— По результатам последних матчей было видно, что она прогрессирует. Полгода назад было иначе: та сборная выглядела трусоватой. Зато сейчас просто рвется в бой.

Многие другие сборные не привезли сюда ведущих игроков, относятся к Кубку как к тренировочному турниру. У нас больше мотивации. Думаю, наши футболисты лучше готовы к турниру, чем приезжие. Для тех это такая легкая прогулка, — передает слова Орлова «Газета.Ru» .

Напомним, что в матче открытия после первого тайма сборная Россия выигрывает у команды Новой Зеландии со счетом 1:0.
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