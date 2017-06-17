Допинг-офицеры ФИФА взяли пробы у игроков сборной Германии
Допинг-офицеры ФИФА прибыли в расположение сборной Германии, которая находится в Сочи.
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Сотрудники ФИФА взяли пробы мочи и крови у восьми случайно выбранных футболистов бундестим, сообщает журналист AP Роб Харрис на своей странице в социальной сети «Твиттер».
19 июня сборная Германии сыграет на стадионе «Фишт» с командой Австралии, 22 июня отправится в Казань на матч с Чили, а затем вернётся в Сочи, где 25 июня встретится с Камеруном.
На сегодняшний день лучшим результатом сборной Германии на Кубке конфедераций является бронза, завоёванная в 2005 году на домашнем турнире.
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