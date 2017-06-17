Гол Глушакова переписали на игрока сборной Новой Зеландии
Первый мяч в игре группового турнира Кубка конфедераций-2017 Россия — Новая Зеландия был записан как автогол защитника клуба «Суперспорт Юнайтед» Майкла Боксалла.
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Изначально автором гола на 31-й минуте значился полузащитник россиян Денис Глушаков. Однако повторы показали, что последним до мяча дотронулся 28-летний игрок новозеландцев, который вместе с партнером Томми Смитом пытался вынести мяч из створа после его попадания в штангу.
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