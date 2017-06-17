Сборная России обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма

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Сборная России с самого начала встречи владела преимуществом на поле. На седьмой минуте игры мяч после удара Виктора Васина угодил в штангу, а на 15-й минуте первого тайма голкипер новозеландской сборной Стефан Маринович в подкате выбил мяч у Дмитрия Полоза. Главный арбитр встречи не увидел нарушения со стороны вратаря и не стал назначать пенальти в пользу российских футболистов.

На 29-й минуте игры Федор Смолов поразил ворота сборной Новой Зеландии, но мяч не был засчитан из-за положения «вне игры». Менее чем через две минуты счет в матче был открыт, гол забил Денис Глушаков, однако по ходу тайма гол был переписан на защитника новозеландской команды, Майкла Боксолла.

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