Сборная России обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма
В первом в своей истории матче Кубка конфедераций сборная России встречается с командой Новой Зеландии.
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Сборная России с самого начала встречи владела преимуществом на поле. На седьмой минуте игры мяч после удара Виктора Васина угодил в штангу, а на 15-й минуте первого тайма голкипер новозеландской сборной Стефан Маринович в подкате выбил мяч у Дмитрия Полоза. Главный арбитр встречи не увидел нарушения со стороны вратаря и не стал назначать пенальти в пользу российских футболистов.
На 29-й минуте игры Федор Смолов поразил ворота сборной Новой Зеландии, но мяч не был засчитан
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