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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 2-й тайм Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106044/
17 июня 2017, 18:50

Сборная России обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма

В первом в своей истории матче Кубка конфедераций сборная России встречается с командой Новой Зеландии.

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Сборная России с самого начала встречи владела преимуществом на поле. На седьмой минуте игры мяч после удара Виктора Васина угодил в штангу, а на 15-й минуте первого тайма голкипер новозеландской сборной Стефан Маринович в подкате выбил мяч у Дмитрия Полоза. Главный арбитр встречи не увидел нарушения со стороны вратаря и не стал назначать пенальти в пользу российских футболистов.

На 29-й минуте игры Федор Смолов поразил ворота сборной Новой Зеландии, но мяч не был засчитан из-за положения «вне игры». Менее чем через две минуты счет в матче был открыт, гол забил Денис Глушаков, однако по ходу тайма гол был переписан на защитника новозеландской команды, Майкла Боксолла.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. В следующем матче на турнире российские футболисты сыграют с командой Португалии.
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