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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 перерыв Россия 1
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30106006/
17 июня 2017, 18:41 | Р-Спорт

Футболист сборной России Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого забитого гола на домашнем Кубке конфедераций по футболу, открыв счет в матче с командой Новой Зеландии.

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Глушаков отличился на 31-й минуте встречи.

Матч открытия турнира начался в 18:00 в Санкт-Петербурге.
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