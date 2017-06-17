Футболист сборной России Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого забитого гола на домашнем Кубке конфедераций по футболу, открыв счет в матче с командой Новой Зеландии.
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Глушаков отличился на 31-й минуте встречи.
Матч открытия турнира начался в 18:00 в
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