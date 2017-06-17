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«СПАСИБО, РОССИЯ!»

Рабочий день португальцев прошел в штатном режиме — с красивыми словами о намерении победить, с дежурных (но, кажется, вполне искренних) комплиментов в адрес принимающей стороны и без всяких реакций на провокационные слухи. Хотя повод для последних все же был.

На пресс-конференцию перед игрой с Мексикой от португальской стороны пришли главный тренер Фернанду Сантуш и основной вратарь Руй Патрисиу. Большую часть разговора с журналистами они отвечали на стандартные для таких случаев вопросы, а именно:

а) благодарили Россию за организацию и выражали уверенность, что Кубок конфедераций пройдет на высочайшем уровне («Это очень важный для нас чемпионский турнир, где собраны выдающиеся команды. Каждая — претендент на титул!», — заявил главный тренер);.

б) без лишней бравады и дерзости, но все же рассказывали, что очень хотят выиграть главный трофей — за счет сверхмотивации и организации, уровня и патриотизма («Возможно, мы и не фавориты, но претенденты. Но у нас всегда одна и так же цель — победа», — осторожно сказал Фернанду Сантуш);.

в) уважительно разбирали сборную Мексики, хвалили ее за непредсказуемость и техничность, эмоции и желание («Завтра нас ждет увлекательное и интересное зрелище!»);.

г) еще Фернанду Сантуш одобрил решение ФИФА ввести правило четвертой замены, поскольку она подарит возможность дополнительно влиять на игру и снимет давление с игроков в условиях сжатых сроков турнира;.

но немалая доля вопросов, само собой, была посвящена одному конкретному человеку — Криштиану Роналду, фигура которого в последние дни попала в стремительный круговорот неприятных слухов о неуплате налогов в Испании, из-за которых главная звезда мирового футбола якобы готова покинуть «Реал».

«РАЗГОВОРЫ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА КРИШТИАНУ»

— Нет, нет, эти разговоры никак не повлияют ни на нас, ни на Криштиану, — подчеркнул Патрисиу. — Он на 100 процентов сфокусирован на турнире. Роналду — пример для нас всех, он замечательный спортсмен. Просто уверен, что он тоже сейчас живет Кубком конфедераций. Для нас всех Криштиану очень важен, и я не сомневаюсь, что он сильно нам поможет.

И если вратарь, отстрелявшись, ушел готовиться к тренировке, то наставнику пришлось выслушивать такие же вопросы дольше. Ответив на три, он все-таки сломался: и далее попросил задавать вопросы о чем-нибудь другом.

— Я понимаю ваши вопросы. Но хочется все-таки говорить о футболе, — подчеркнул Сантуш. — Мы представляем Португалию и завтра играем с Мексикой. У меня хорошие отношения со всеми игроками, дружу с каждым. И мы договорились, что все личное выпадает на время командной работы. Когда готовимся к турниру, думаем только о футболе.

Я не знаю всех фактов. И нужно быть максимально осторожными, когда рассматриваете и распространяете все эти сплетни, которые ходят по всему миру относительно Роналду. Мы уже неоднократно говорили, что все вместе поддерживаем Криштиану. Не только я! Играем как одно целое. На сто процентов одна команда!

Я знаю Роналду много лет, был его последним тренером в чемпионате Португалии, когда ему было лишь 18. И гарантирую всем, что он честный и кристально чистый человек с крепким характером. Мистер Роналду — достойный человек и спортсмен! Доверяю ему на 100 процентов.

А теперь, пожалуйста, больше не задавайте мне об этом вопросы.

ПАРТНЕРЫ ЗВЕЗДУ ПОБЕРЕГЛИ

Криштиану Роналду выходит на тренировку самым первым. Даже пустая «Казань-Арена» после базы «Рубина» выглядит внушительно. Главная звезда португальцев делает три шага, садится на корточки и щупает газон. Кажется, что качество поля не вызывает нареканий даже у него. Наконец-то!

Тренеры заранее расставили на поле переносные ворота, фишки, стойки. Большинство игроков ждут начала занятия на скамейке запасных, но лидеры чеканят мяч стоя в кругу. Затворы фотографов щелкают по десять раз в секунду. Все объективы направлены понятно на кого. Короткий свисток к старту тренировки — и Криштиану бьет по воротам с левой. Гол! Дальше два больших «квадрата», где двое пытаются отнять мяч у восьмерых. CR7 практически не заходит в центр — партнеры не прессингуют главную звезду, понимая, что Роналду надо вернуться в свою тарелку. Его силы понадобятся завтра.

Матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика состоится в Казани в воскресенье, 18 июня. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.