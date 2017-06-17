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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 2-й тайм Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105886/
17 июня 2017, 18:48 | Р-Спорт

Брос: Сборная Камеруна по футболу намерена атаковать в матче с чилийцами на КК-2017

Сборная Камеруна по футболу намерена атаковать в матче с командой Чили на Кубке конфедераций, который проходит в России, заявил главный тренер африканской команды Уго Брос.

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© AFP 2017

Сборные Камеруна и Чили встретятся в воскресенье на стадионе «Спартак» в Москве в первом туре Кубка конфедераций. Игра начнется в 21:00 мск.

«Это (сборная Чили) очень хорошая команда, они выиграли Кубок Южной Америки, у них много плюсов. Нам нельзя об этом забывать ни секунды. Нам придется показать то, на что мы способны. Чтобы выиграть, надо нападать, нельзя 90 минут обитать перед своей штрафной, надеясь на везение, на то, что у тебя вдруг возникнет шанс забить. Завтра мы будем нападать, — сказал Брос на пресс-конференции. — Но мы знаем, как сильно нападение сборной Чили. Мы готовы и обороняться, так что поживем — увидим, как сложится матч. Трудно ответить, что станет решающим в победе. Надо забивать».

Вопрос, какой черты не хватает африканским командам для успеха на крупных международных турнирах, вызвал у Броса и капитана команды Бенжамена Муканджо смех.

«Вы правы, что есть такая проблема, — ответил тренер. — Речь идет о приспособляемости. Когда я вижу, что происходит в футболе в Камеруне, то налицо нехватка инфраструктуры. Мы знаем, что нужно современному профессионалу, какие у него технические требования. И здесь я говорю не только о футбольном поле, но и о том, что за пределами его. Думаю, Африка отстает от других континентов в этих аспектах. Но лет через 10−15 все изменится, и на чемпионатах мира, Кубках конфедераций африканские команды будут доходить до полуфиналов и даже побеждать. Но если стадионы будут пребывать в плачевном состоянии, то надеяться не на что».
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