Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедераций

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«Это важно. Мы обсуждали эту инициативу с коллегами и поддерживаем ее. Это может стать важным не только для полевых игроков, но и для вратарей. Иметь возможность освежить команду — это очень хорошо», — прокомментировал Сантуш.

В воскресенье сборная Португалии начнет турнир матчем с командой Мексики в Казани. Также в группе А выступают команды России и Новой Зеландии.