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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 2-й тайм Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105883/
17 июня 2017, 18:46 | ТАСС

Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Возможность проводить четвертую замену в дополнительное время, которая будет доступна на Кубке конфедераций в России, очень важна для футбола. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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«Это важно. Мы обсуждали эту инициативу с коллегами и поддерживаем ее. Это может стать важным не только для полевых игроков, но и для вратарей. Иметь возможность освежить команду — это очень хорошо», — прокомментировал Сантуш.

В воскресенье сборная Португалии начнет турнир матчем с командой Мексики в Казани. Также в группе А выступают команды России и Новой Зеландии.
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