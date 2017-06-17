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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 перерыв Россия 1
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105860/
17 июня 2017, 18:39 | Чемпионат.com

Инфантино: Стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался доволен организацией Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"

«Я очень впечатлен, у меня очень положительные впечатления. Я вижу, что люди воодушевлены, они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит. Стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге, но также и в Казани, Сочи, Москве, и теперь я уже с нетерпением жду сами футбольные матчи.

Кубок конфедераций является хорошим тестом, хорошей возможностью посмотреть, проверить, как все пройдет, как все организовано, и быть уверенными в том, что в будущем не будет проблем. Я уверен, что и чемпионат мира будет организован на высоком уровне. Конечно, это более масштабное мероприятие, чем Кубок конфедераций, но, тем не менее, останется ещё один год для того, чтобы посмотреть, какие возникли возможные проблемы, что необходимо улучшить, и сделать это, — цитирует Инфантино «Интерфакс».
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