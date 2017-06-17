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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 перерыв Россия 1
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105798/
17 июня 2017, 18:34 | Р-Спорт

Возглавляющий сборную Новой Зеландии Хадсон стал самым молодым тренером в истории КК

Специалист Энтони Хадсон, возглавляющий сборную Новой Зеландии по футболу, стал самым молодым тренером, который вывел свою команду на матч Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

Матч открытия Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии начался в субботу в Санкт-Петербурге. Возраст Хадсона на момент встречи с россиянами составляет 36 лет и 98 дней. Прежний рекорд самого молодого тренера на турнире принадлежал Шайбу Амоду, который возглавлял сборную Нигерии в 1995 году. На тот момент специалисту было 36 лет и 263 дня.

Кубок конфедераций по футболу проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе A помимо сборных России и Новой Зеландии выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.
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