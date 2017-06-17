Возглавляющий сборную Новой Зеландии Хадсон стал самым молодым тренером в истории КК

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Матч открытия Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии начался в субботу в Санкт-Петербурге. Возраст Хадсона на момент встречи с россиянами составляет 36 лет и 98 дней. Прежний рекорд самого молодого тренера на турнире принадлежал Шайбу Амоду, который возглавлял сборную Нигерии в 1995 году. На тот момент специалисту было 36 лет и 263 дня.