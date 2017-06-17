Возглавляющий сборную Новой Зеландии Хадсон стал самым молодым тренером в истории КК
Специалист Энтони Хадсон, возглавляющий сборную Новой Зеландии по футболу, стал самым молодым тренером, который вывел свою команду на матч Кубка конфедераций.
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Матч открытия Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии начался в субботу в
Кубок конфедераций по футболу проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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