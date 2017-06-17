Сантуш: Сборная Португалии разобрала игру Мексики, будем стараться победить

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Специалист подчеркнул, что команда будет играть на победу.

— Мы разобрали Мексику, извлекли уроки, — сказал Сантуш. — У нашего соперника очень характерный футбол. У него техничные футболисты. Еще у нашего соперника всегда очень яростное желание, эмоции, динамика. Сборная всегда защищает свою страну. Нам нужно быть осторожнее. Я уже поделился с игроками своим видением, в том числе и тем, которое позволило бы выявить слабые стороны. Впрочем, Мексика так же внимательно смотрит и на нас. Будем стараться выиграть.

Матч Португалия — Мексика состоится завтра, 18 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Португалия на групповом турнире Кубка конфедераций сыграет также с Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).