Мутко: Конечно же нам не будет стыдно за сборную России

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я в предвкушении большого спортивного праздника. Есть как определённое волнение, так и удовлетворение от проделанной работы. Мы абсолютно готовы к этому спортивному событию, которого долго ждали. Надеюсь, Кубок конфедераций пройдёт на самом высоком уровне.

Сборная хорошо поработала и подготовилась к турниру. Команда обновлена, в ней всего девять игроков, которые представляют команду, игравшую на Евро. У нас практически новая сборная. Надеюсь, она покажет свой характер. Конечно же нам за неё не будет стыдно, — сказал Мутко в эфире «Матча».

Сегодня состоится матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России сыграет с Новой Зеландией. Начало — в 18:00 мск.