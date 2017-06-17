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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 1-й тайм Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105503/
17 июня 2017, 17:33 | Чемпионат.com

Мутко: Конечно же нам не будет стыдно за сборную России

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"

«Я в предвкушении большого спортивного праздника. Есть как определённое волнение, так и удовлетворение от проделанной работы. Мы абсолютно готовы к этому спортивному событию, которого долго ждали. Надеюсь, Кубок конфедераций пройдёт на самом высоком уровне.

Сборная хорошо поработала и подготовилась к турниру. Команда обновлена, в ней всего девять игроков, которые представляют команду, игравшую на Евро. У нас практически новая сборная. Надеюсь, она покажет свой характер. Конечно же нам за неё не будет стыдно, — сказал Мутко в эфире «Матча».

Сегодня состоится матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России сыграет с Новой Зеландией. Начало — в 18:00 мск.
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