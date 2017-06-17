Сборная России назвала стартовый состав на матч против Новой Зеландии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом команды на первый матч группового турнира Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии.
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Россия: Акинфеев — Джикия, Васин, Кудряшов — Самедов, Ерохин, Глушаков, Головин, Жирков — Полоз, Смолов.
Запасные: Габулов, Гильерме, Смольников, Шишкин, Газинский, Камболов, Бухаров, Кутепов, Миранчук, Канунников, Тарасов, Комбаров.
Матч между сборными России и Новой Зеландии состоится сегодня, 17 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.
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