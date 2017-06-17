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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 1-й тайм Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105433/
17 июня 2017, 17:22 | Спорт-Экспресс

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Новой Зеландии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом команды на первый матч группового турнира Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии.

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© РИА "Новости"

Россия: Акинфеев — Джикия, Васин, Кудряшов — Самедов, Ерохин, Глушаков, Головин, Жирков — Полоз, Смолов.

Запасные: Габулов, Гильерме, Смольников, Шишкин, Газинский, Камболов, Бухаров, Кутепов, Миранчук, Канунников, Тарасов, Комбаров.

Матч между сборными России и Новой Зеландии состоится сегодня, 17 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.
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