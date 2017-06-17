Сборная России назвала стартовый состав на матч против Новой Зеландии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной Германии будут играть в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Австралии с траурными повязками в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФИФА.