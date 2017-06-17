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Кубок конфедераций по футболу 2017
Группа A
18:00 1-й тайм Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105344/
17 июня 2017, 17:41 | РБК-Спорт

В Санкт-Петербурге открыли Кубок конфедераций

В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций по футболу. Мероприятие прошло на «Санкт-Петербург Арене» за два часа до старта первого матча между сборными России и Новой Зеландии.

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Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» продолжалась 25 минут. В ней приняли участие более полутора тысяч артистов. Церемония началась с танца жар-птицы, который исполнила заслуженная артистка России Вера Арбузова.

После этого на поле появилась фигура Петра I, Юрия Гагарина и других знаменитых россиян. Также на арену вышли фристайлеры, которые жонглировали мячами. Мероприятие было выдержано в национальном стиле — с балалайками, медведями, русскими сказками и деревянными игрушками.

В ходе церемонии были представлены города, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций. Казань была представлена стилизованным отмечанием Сабантуя. Певица Алсу исполнила песню на татарском языке.

Представлял Сочи, саксофонист Игорь Бутман исполнил музыку Андрея Петрова из фильма «Человек-амфибия». На поле появились медузы, рыбы, а «Санкт-Петербург Арена» превратилась в море, на берегу которого стоит сочинский стадион «Фишт».

Москву представил DJ Smash, исполнивший композицию Moscow never sleeps. Из кубиков сложись слова «Я люблю футбол», а также стадион «Спартак». Под конец церемонии был представлен Санкт-Петербург. С облака спустился Волк Забивака, талисман ЧМ-2018. Посол чемпионата мира Виктория Лопырева вынесла официальный мяч Кубка конфедераций, который, как и на ЧМ-2018, будет называться «Красава».

Официальную песню Кубка конфедераций исполнили Нюша и Сергей Лазарев. После этого на арене появились флаги стран-участниц турнира и эмблема соревнований.
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