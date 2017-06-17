В Санкт-Петербурге открыли Кубок конфедераций

Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» продолжалась 25 минут. В ней приняли участие более полутора тысяч артистов. Церемония началась с танца жар-птицы, который исполнила заслуженная артистка России Вера Арбузова.



После этого на поле появилась фигура Петра I, Юрия Гагарина и других знаменитых россиян. Также на арену вышли фристайлеры, которые жонглировали мячами. Мероприятие было выдержано в национальном стиле — с балалайками, медведями, русскими сказками и деревянными игрушками.



В ходе церемонии были представлены города, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций. Казань была представлена стилизованным отмечанием Сабантуя. Певица Алсу исполнила песню на татарском языке.



Представлял Сочи, саксофонист Игорь Бутман исполнил музыку Андрея Петрова из фильма «Человек-амфибия». На поле появились медузы, рыбы, а «Санкт-Петербург Арена» превратилась в море, на берегу которого стоит сочинский стадион «Фишт».



Москву представил DJ Smash, исполнивший композицию Moscow never sleeps. Из кубиков сложись слова «Я люблю футбол», а также стадион «Спартак». Под конец церемонии был представлен Санкт-Петербург. С облака спустился Волк Забивака, талисман ЧМ-2018. Посол чемпионата мира Виктория Лопырева вынесла официальный мяч Кубка конфедераций, который, как и на ЧМ-2018, будет называться «Красава».



Официальную песню Кубка конфедераций исполнили Нюша и Сергей Лазарев. После этого на арене появились флаги стран-участниц турнира и эмблема соревнований.