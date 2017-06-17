В Санкт-Петербурге открыли Кубок конфедераций
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Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций по футболу. Мероприятие прошло на «Санкт-Петербург Арене» за два часа до старта первого матча между сборными России и Новой Зеландии.
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Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» продолжалась 25 минут. В ней приняли участие более полутора тысяч артистов. Церемония началась с танца
После этого на поле появилась фигура Петра I, Юрия Гагарина и других знаменитых россиян. Также на арену вышли фристайлеры, которые жонглировали мячами. Мероприятие было выдержано в национальном стиле — с балалайками, медведями, русскими сказками и деревянными игрушками.
В ходе церемонии были представлены города, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций. Казань была представлена стилизованным отмечанием Сабантуя. Певица Алсу исполнила песню на татарском языке.
Представлял Сочи, саксофонист Игорь Бутман исполнил музыку Андрея Петрова из фильма «Человек-амфибия». На поле появились медузы, рыбы, а «Санкт-Петербург Арена» превратилась в море, на берегу которого стоит сочинский стадион «Фишт».
Москву представил DJ Smash, исполнивший композицию Moscow never sleeps. Из кубиков сложись слова «Я люблю футбол», а также стадион «Спартак». Под конец церемонии был представлен
Официальную песню Кубка конфедераций исполнили Нюша и Сергей Лазарев. После этого на арене появились флаги
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