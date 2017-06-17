В Казани нападающий «Реала» Роналду расписался на паспорте одного из болельщиков
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Казани оставил автограф на паспорте одного из российских болельщиков.
По словам счастливца, у него не оказалось с собой никаких других вещей, на которых можно было оставить подпись.
Сборная Португалии в Казани готовится к старту Кубка конфедераций. 18 июня португальцы сыграют с командой Мексики.
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