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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105275/
17 июня 2017, 20:32 | «Газета.Ру»

В Казани нападающий «Реала» Роналду расписался на паспорте одного из болельщиков

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Казани оставил автограф на паспорте одного из российских болельщиков.

По словам счастливца, у него не оказалось с собой никаких других вещей, на которых можно было оставить подпись.

Сборная Португалии в Казани готовится к старту Кубка конфедераций. 18 июня португальцы сыграют с командой Мексики.
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