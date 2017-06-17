Сборная РФ прибыла на арену «Санкт-Петербург» перед игрой с новозеландцами

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Встреча между командами России и Новой Зеландии в рамках группы A начнется в 18:00 мск.

Автобус со сборной России приехал на стадион «Санкт-Петербург». Команда отправилась в раздевалку для подготовки к матчу.