Сборная РФ прибыла на арену «Санкт-Петербург» перед игрой с новозеландцами
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной России прибыли на стадион «Санкт-Петербург», где проведут стартовый матч Кубка конфедераций-2017 с командой Новой Зеландии.
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Встреча между командами России и Новой Зеландии в рамках группы A начнется в 18:00 мск.
Автобус со сборной России приехал на стадион «Санкт-Петербург». Команда отправилась в раздевалку для подготовки к матчу.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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