Малоимущие граждане РФ смогут бесплатно посетить игры Кубка конфедераций-2017
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. Малоимущие граждане России — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».
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Кубок конфедераций стартует в субботу и пройдет в Москве,
«Малоимущая категория граждан РФ — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017. В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет “Россия-2018” инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира», — сообщает
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