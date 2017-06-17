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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30105176/
17 июня 2017, 16:46 | Р-Спорт

Малоимущие граждане РФ смогут бесплатно посетить игры Кубка конфедераций-2017

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Малоимущие граждане России — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».

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© РИА "Новости"

Кубок конфедераций стартует в субботу и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Малоимущая категория граждан РФ — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017. В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет “Россия-2018” инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира», — сообщает пресс-служба оргкомитета.
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