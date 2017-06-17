Глушаков: Сборная России должна сплотиться с болельщиками и добиться результата
Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который стартует 17 июня и призвал болельщиков сплотится в достижении результата.
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«Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или Чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны. Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата — чтобы не было стыдно за нашу страну.
Кубок конфедераций в народе называют репетицией чемпионата мира. Во многом так и есть. Это отличная проверка инфраструктуры, стадионов и самих футболистов. Но всё же это Кубок, а значит, важные матчи для всех
Современный футбол — вещь непредсказуемая. Любая команда может выиграть — Исландия это доказала в прошлом году на чемпионате Европы, — цитирует Глушакова Welcome2018.
Первый матч на Кубке конфедераций сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии. Начало — 18:00 мск.
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