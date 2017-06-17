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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 трансляция Россия 0
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30104993/
17 июня 2017, 16:09 | Чемпионат.com

Глушаков: Сборная России должна сплотиться с болельщиками и добиться результата

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который стартует 17 июня и призвал болельщиков сплотится в достижении результата.

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© РИА "Новости"

«Поддержка болельщиков важна на каждом матче, не только на Кубке конфедераций или Чемпионате мира. У нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол. И мы им за это очень благодарны. Так что мы должны вместе сплотиться и добиваться результата — чтобы не было стыдно за нашу страну.

Кубок конфедераций в народе называют репетицией чемпионата мира. Во многом так и есть. Это отличная проверка инфраструктуры, стадионов и самих футболистов. Но всё же это Кубок, а значит, важные матчи для всех стран-участниц. Кто наши основные соперники? Все сборные, которые приедут в Россию.

Современный футбол — вещь непредсказуемая. Любая команда может выиграть — Исландия это доказала в прошлом году на чемпионате Европы, — цитирует Глушакова Welcome2018.

Первый матч на Кубке конфедераций сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии. Начало — 18:00 мск.
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